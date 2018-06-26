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Amerikan Senatosu’nda Seçim Sonrası Türkiye Değerlendirmesi

26.06.2018 17:43 | Son Güncelleme

Amerikan Senatosu’nun Dış İlişkiler Komisyonu’na bağlı Avrupa ve Bölgesel İşbirliği Alt Komisyonu’nun “Amerika’nın Avrupa Politikası” konulu oturumunda konuşan Dışişleri yetkilisi A. Wess Mitchell Türkiye hakkkında değerlendirmelerde bulundu

Amerikan Senatosu’nda Seçim Sonrası Türkiye Değerlendirmesi

Amerikan Senatosu’nun Dış İlişkiler Komisyonu’na bağlı Avrupa ve Bölgesel İşbirliği Alt Komisyonu’nun “Amerika’nın Avrupa Politikası” konulu oturumunda konuşan Dışişleri yetkilisi A. Wess Mitchell Türkiye hakkkında değerlendirmelerde bulundu

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