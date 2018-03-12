Amerikan ve Rus özel güvenlik şirketleri Suriye ve Irak'ta nasıl çalışıyor?

Tayrus McQueen: 2014'e kadar İngiliz ordusuna hizmet verdim ve Irak'taki operasyonlara katıldım. Daha sonra özel şirketlerle çalışmak istedim. O sırada Irak'ta çok az özel güvenlik şirketi vardı ve tabii ki gidip gazetelere ilan vermiyorlardı. Ama savaş ortamında ağızdan ağıza yayılıyordu.

Peki bu gibi özel güvenlik şirketleri nasıl faaliyet gösteriyor? 8 yıldan uzun süredir çeşitli özel güvenlik şirketleri için görev yapan güvenlik uzmanı Tyrus McQueen'a sorduk.

Rus yetkililer ise bu şirketlerle bağlantıları olmadığını ama Suriye'de ordudan bağımsız Rus vatandaşlarının olabileceğini söylüyor.

BBC Rusça Servisi'nın ulaştığı bilgiye göre, sadece Şubat 2017'de Suriye'de özel güvenlik şirketleri için çalışan 50 kişi hayatını kaybetti ve bölgeden düzenli olarak ölüm haberleri geliyor.

Suriye'de 7 yılı aşkın süredir devam eden savaşta onlarca hatta yüzlerce Rus vatandaşının öldüğü iddiaları sonrası, gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "paralı askerleri" olarak bilinen özel güvenlik şirketlere çevrildi.

Başvurumu yaptım, gerekli kontrollerden geçtim ve bu defa Irak'a bir iş ziyareti için, bir özel güvenlik şirketin çalışanı olarak gittim. Görevlerim farklıydı.

BBC: Özel güvenlik şirketler**i çatışma ortamında genelde nasıl çalışır?**

Tayrus McQueen: Şirketten şirkete değişir. Genelde insanları ve nesneleri koruma gibi basit görevlerimiz vardı Ama ordunun uğraşmak istemeyeceği meseleleri halleden daha karanlık şirketler de var.

Amerikan Blackwater şirketi buna bir örnek (ABD'nin Irak'ı işgali sırasında sivillerin ölümüne neden olduğu ve silah kaçırdıkları iddiasıyla gündeme gelmişlerdi).

Benim çalıştığım şirket bundan farklıydı. Mesela ben Irak'ta ABD'li yüksek mühendisleri korumakla yükümlüydüm. 2008'de İngiliz hükümetiyle kontratlı olarak çalıştım ve Bağdat'taki İngiltere Büyükelçiliği'nin güvenliğini sağladım. İngiltere'deki sıkı sistemde koruma lisansınız olmalı ve kontrolleri geçmelisiniz. ABD'de ise özgeçmişleri muğlak olanlar bile işe alınabiliyordu.

BBC: Bu şirketlerin çalışanları askeri personel mi yoksa destek personeli mi oluyor?

Tayrus McQueen: Kesinlikle destek personeliydik ve askeri personelden çok farklı görevlerimiz vardı. Daha çok çatışma bölgelerinde çalışan korumlardık. Ordudan temel farkımız şuydu: Asla askeri operasyon yapmıyorduk. Evet bazen ateş açıyorduk ama bu kendimizi ya da müşterilerimizi ve araçlarımızı saldırılardan koruma amaçlıydı.