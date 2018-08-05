Amerika’nın Bangladeş Büyükelçisi’ni Taşıyan Araca Saldırı

Amerika’nın Bangladeş Büyükelçisi Marcia Bernicat’i taşıyan araç Bangladeş’in başkenti Dakka’da Cumartesi gece geç saatlerde saldırıya uğradı.
Bernicat, bir sivil toplum kuruluşu başkanının yardım yemeğinden ayrılmıştı.
Dakka’daki Amerikan Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada Büyükelçi’nin bazıları motosikletli bir grup silahlı yetişkin tarafından Mohammadpur bölgesinde saldırıya uğradığı bildirildi. Açıklamaya göre Büyükelçi ve güvenlik ekibi olay yerinden yara almadan ayrıldı.
Dakka’daki Amerikan Büyükelçiliği polisin hızlı ve profesyonel tepkisi nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.
Dakka’da geçen hafta binlerce öğrenci yoğun trafiği ve trafikle bağlantılı kazaları protesto ediyordu. Ancak Cumartesi gerçekleşen saldırının bu protestolarla bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.
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