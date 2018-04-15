Amerika’nın Bazı Bölgelerinde Sert Hava Koşulları Etkili

Amerika’nın bazı bölgelerinde hortumlar, yağmur ve kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Hortumlar güney bölgelerde, kar ise ülkenin ortabatısında etkili.

Pazar günkü kar, yağmur ve sert rüzgar birçok uçuşun iptal edilmesine, binlerce kişinin de evlerinde elektriksiz kalmasına neden oldu.

Meteoroloji yetkilileri, Körfez Kıyısı’ndan başlayan fırtınaların ortabatıya uzandığını ve kuzeydoğuya doğru ilerlediğini belirtiyor.

Yetkililer Pazar günü için Wisconsin ve Michigan’ın kuzey bölgeleri ile Kuzey Dakota’da kar kalınlığının 30 cm’ye kadar yükselmesini bekliyor.

Şiddetli fırtınaların ise Florida’dan Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia’ya ulaşması bekleniyor.

Maryland’daki Hava Tahmin Merkezi’nden Marc Chenard, bu bölgeler için henüz hortum uyarısı yapılmadığını ancak ilerleyen saatlerde yapılabileceğini belirtiyor.

Cuma günü, Arkansas, Louisiana, Missouri ve Texas’ta 17 hortum tespit edildi.

Arkansas’ta hortumlar nedeniyle 4 kişi yaralandı, 160 yapı zarar gördü.

Cumartesi ve Pazar günü Minnesota ve Toronto’daki havaalanlarında 750’den fazla uçuş iptal edildi.

Pazar günü Michigan, New York, Loisiana, Texas ve Mississippi’de yaklaşık 70 bin e vile işyerinin elektriksiz olduğu kaydedildi.