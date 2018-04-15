HABER

Amerika’nın Bazı Bölgelerinde Sert Hava Koşulları Etkili

15.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Amerika’nın bazı bölgelerinde hortumlar, yağmur ve kar hayatı olumsuz etkiliyor

Amerika’nın Bazı Bölgelerinde Sert Hava Koşulları Etkili

Amerika’nın bazı bölgelerinde hortumlar, yağmur ve kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Hortumlar güney bölgelerde, kar ise ülkenin ortabatısında etkili.

Pazar günkü kar, yağmur ve sert rüzgar birçok uçuşun iptal edilmesine, binlerce kişinin de evlerinde elektriksiz kalmasına neden oldu.

Meteoroloji yetkilileri, Körfez Kıyısı’ndan başlayan fırtınaların ortabatıya uzandığını ve kuzeydoğuya doğru ilerlediğini belirtiyor.

Yetkililer Pazar günü için Wisconsin ve Michigan’ın kuzey bölgeleri ile Kuzey Dakota’da kar kalınlığının 30 cm’ye kadar yükselmesini bekliyor.

Şiddetli fırtınaların ise Florida’dan Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia’ya ulaşması bekleniyor.

Maryland’daki Hava Tahmin Merkezi’nden Marc Chenard, bu bölgeler için henüz hortum uyarısı yapılmadığını ancak ilerleyen saatlerde yapılabileceğini belirtiyor.

Cuma günü, Arkansas, Louisiana, Missouri ve Texas’ta 17 hortum tespit edildi.

Arkansas’ta hortumlar nedeniyle 4 kişi yaralandı, 160 yapı zarar gördü.

Cumartesi ve Pazar günü Minnesota ve Toronto’daki havaalanlarında 750’den fazla uçuş iptal edildi.

Pazar günü Michigan, New York, Loisiana, Texas ve Mississippi’de yaklaşık 70 bin e vile işyerinin elektriksiz olduğu kaydedildi.

Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Xiaomi'nin sıvı soğutmalı oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark tanıtıldı! Xiaomi Black Shark'ın özellikleri ve fiyatıXiaomi'nin sıvı soğutmalı oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark tanıtıldı! Xiaomi Black Shark'ın özellikleri ve fiyatı
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyorBakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

En yeni trendler, son model tabutlar... Buyurun cenaze fuarına!

En yeni trendler, son model tabutlar... Buyurun cenaze fuarına!

Fransa, Suriye operasyonu hakkında dünyayı kandırmış

Fransa, Suriye operasyonu hakkında dünyayı kandırmış

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...

Öğrenciler öğretmenlerini sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakaladı

Öğrenciler öğretmenlerini sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakaladı

Çin Havayolları uçağında rehine krizi

Çin Havayolları uçağında rehine krizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.