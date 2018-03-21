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Amerika’nın Doğu Kıyısında Kar Fırtınası

21.03.2018 23:50 | Son Güncelleme

Yoğun kar yağışı ve sert esen rüzgar, Amerika’nın doğu kıyı şeridinde birçok eyaleti etkisi altına aldı. Okullar kapandı, binlerce uçuş iptal oldu ve federal hükümetin bir kısmı kapandı

Amerika’nın Doğu Kıyısında Kar Fırtınası

Yoğun kar yağışı ve sert esen rüzgar, Amerika’nın doğu kıyı şeridinde birçok eyaleti etkisi altına aldı. Okullar kapandı, binlerce uçuş iptal oldu ve federal hükümetin bir kısmı kapandı.

Amerikan Ulusal Meteoroloji Merkezi, Kuzey Carolina’dan Massachusetts’e kadar uzanan, 68 milyon kişinin yaşadığı bölge için fırtına uyarısı yapmıştı.

Atlas Okyanusu’nun kuzeydoğusundan gelen fırtınanın Virginia ve Washington’dan Boston ve Massachusetts’e kadar olan alanda etkisini sürdürmesi bekleniyor.

FlightAware.com sitesine göre Çarşamba gününün ilk yarısında 4 binden fazla uçuş iptal oldu.

Bahar ekinoksundan bir gün sonra bölgeyi vuran fırtına Washington’da federal hükümetin büyük kısmının kapanmasına neden oldu. Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı tüm halka açık etkinliklerini iptal etti. Kongre ise bütçe tasarısını görüşmek için açık kaldı.

Meteorolojiye göre New Jersey’nin kuzeyi, New York eyaletinin güneydoğusu ve Connecticut’ın güney batısında kar kalınlığı 46 santimetreyi bulabilir.

Fırtınadan etkilenen bölgede geniş çaplı elektrik kesintileri de bekleniyor. Bölgedeki elektrik telleri ay başında yaşanan benzer bir fırtınada zaten zarar görmüştü. Kıyı şeridinin bazı bölgelerinde su baskınları da bekleniyor.

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