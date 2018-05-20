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'Amerika'nın Dünyanın Ekonomi Polisi Olmasına İzin Vermeyeceğiz'

20.05.2018 16:24 | Son Güncelleme

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire İran'a yaptırımlar konusunda Amerika'yla Avrupa Birliği arasındaki anlaşmazlığı ortaya koyarak, “Amerika’nın dünyanın ekonomi polisi olmasına izin verecek miyiz? Cevap hayır” ifadelerini kullandı

'Amerika'nın Dünyanın Ekonomi Polisi Olmasına İzin Vermeyeceğiz'

Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran'la varılan 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekilmesi ve bu ülkeye yönelik yaptırım uygulayacaklarını açıklamasının ardından İran'la iş yapan Avrupalı şirketlerin ne yapacağı sorusu cevabını henüz bulmuş değil.

Avrupa Birliği bu konuda bir çözüm bulmaya çalışırken Fransa'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ,“Amerika’nın dünyanın ekonomi polisi olmasına izin verecek miyiz? Cevap hayır” ifadelerini kullandı.

Le Maire bu açıklamayı C News TV ve Europe 1 radyosuna yaptı.

Fransa, Avrupa Birliği’nin İran’la iş yapan Avrupalı şirketlerin Amerika yaptırımlarıyla karşılaşması ihtimaline karşı bu şirketlerin zararlarını karşılayıp karşılayamayacağını inceliyor.

Le Maire Avrupa Birliği’nin 1996 kurallarına atıfta bulunarak bunun Avrupa Birliği’nin Avrupalı şirketleri herhangi bir Amerika yaptırımına karşı koruma adına duruma müdahele etmesine izin verdiğini kaydetti.

Maliye Bakanı, Fransa’nın Avrupa Birliği’nin bu konudaki tutumunu sertleştirmesini istediğini söyledi.

1996 yılında Amerika Küba’yla iş yapan yabancı şirketleri cezalandırmaya çalışınca Avrupa Birliği yaptırım konusunda misilleme tehdidiyle Washington’u geri adım atmaya zorlaşmıştı.

İran’la iş yapan Avrupalı şirketler Amerika Başkanı Donald Trump’ın Tahran’la varılan 2015 nükler anlaşmasından çekilmesinin ardından Washington’un yaptırım uygulama ihtimaliyle karşı karşıya kalmıştı.

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