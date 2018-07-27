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Amerika’nın En Eğitimli Kenti Michigan’da

27.07.2018 18:19 | Son Güncelleme

Amerika’nın en çok ve en az eğitimli kentleri hangileri? Finans websitesi Wallethub bu sorunun yanıtını bildiğini düşünüyor

Amerika’nın En Eğitimli Kenti Michigan’da

Amerika’nın en çok ve en az eğitimli kentleri hangileri? Finans websitesi Wallethub bu sorunun yanıtını bildiğini düşünüyor.

Şirket 150 kent arasında yaptığı sıralamayı, aralarında yüksek okul mezunu kişi sayısı, üniversite mezunlarının sayısı, yerel üniversite ve yüksek okulların kalitesi, kadın ve erkekler arasındaki eğitim oranları gibi değerlere dayandırıyor.

WalletHub’a göre, ‘Yüksek eğitim düzeyi yüksek gelirle bağlantılı.’ Ekonomik Politika Enstitüsü’ne göre de yüksek eğitim ve kazanç aynı zamanda yüksek vergi geliri sağlıyor. Ayrıca yüksek eğitimli kişiler bu eğitim yatırımlarının karşılığını alabilecekleri yerlerde yaşamayı tercih ediyor.

Yine de kişileri motive eden başka özellikler de var.

Yüksek eğitime sahip profesyonellerin hepsi aynı alanlarda toplanmıyor. Bazıları sosyalleşmek için ve kariyerlerinde ilerlemek amacıyla kendileriyle aynı eğitim seviyesine sahip bir çevre istiyor. Bazılarıysa ‘küçük nehirdeki büyük balık’ olmayı tercih ediyor. Ve elbette her kent, bu kişilere aynı stardartta bir yaşam kalitesi sunmuyor.

İşte en yüksek eğitim seviyesine sahip kişilerin yaşadığı kentler:

Ann Arbor, Michigan (ard arda üç yıldır)
Washington, DC Metropolitan Area (Virginia ve Maryland de dahil)
Silicon Valley, California
Durham-Chapel Hill, North Carolina
San Francisco-Oakland, California
Madison, Wisconsin
Boston Metropolitan Area
Austin, Texas
Seattle, Washington
Bridgeport Metropolitan Area, Connecticut

Bunlar da eğitim seviyesi en düşük olan kentler:

Ocala, Florida
Fresno, California
Stockton-Lodi, California
Salinas, California
Hickory, North Carolina
Modesto, California
Bakersfield, California
McAllen, Texas
Brownsville, Texas
Visalia-Porterville, California

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