Amerika’nın En Eğitimli Kenti Michigan’da

Amerika’nın en çok ve en az eğitimli kentleri hangileri? Finans websitesi Wallethub bu sorunun yanıtını bildiğini düşünüyor.

Şirket 150 kent arasında yaptığı sıralamayı, aralarında yüksek okul mezunu kişi sayısı, üniversite mezunlarının sayısı, yerel üniversite ve yüksek okulların kalitesi, kadın ve erkekler arasındaki eğitim oranları gibi değerlere dayandırıyor.

WalletHub’a göre, ‘Yüksek eğitim düzeyi yüksek gelirle bağlantılı.’ Ekonomik Politika Enstitüsü’ne göre de yüksek eğitim ve kazanç aynı zamanda yüksek vergi geliri sağlıyor. Ayrıca yüksek eğitimli kişiler bu eğitim yatırımlarının karşılığını alabilecekleri yerlerde yaşamayı tercih ediyor.

Yine de kişileri motive eden başka özellikler de var.

Yüksek eğitime sahip profesyonellerin hepsi aynı alanlarda toplanmıyor. Bazıları sosyalleşmek için ve kariyerlerinde ilerlemek amacıyla kendileriyle aynı eğitim seviyesine sahip bir çevre istiyor. Bazılarıysa ‘küçük nehirdeki büyük balık’ olmayı tercih ediyor. Ve elbette her kent, bu kişilere aynı stardartta bir yaşam kalitesi sunmuyor.