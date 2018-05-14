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Amerika’nın Kudüs Büyükelçiliği Törenle Açılıyor

14.05.2018 16:55 | Son Güncelleme

Açılış törenine Başkan Donald Trump da video kaydı ile bir mesaj yolladı. Trump, görüntülü olarak gönderdiği mesajda, “ABD, kalıcı bir barış anlaşmasına varılması konusunda daha önce vermiş olduğu taahhütlerine bağlıdır” dedi

Amerika’nın Kudüs Büyükelçiliği Törenle Açılıyor

İsrail-Gazze sınırında çatışmaların yaşandığı ve onlarca Filistinli’nin hayatını kaybettiği sıralarda Kudüs’te Amerikan Büyükelçiliği’nin açılışı için tören düzenleniyor.

Törene Başkan Donald Trump’ın kızı ve Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner’le, Maliye Bakanı Steve Mnuchin de katılıyor. Törende ayrıca Cumhuriyetçi Senatörler Ted Cruz ve Lindsey Graham da yer alıyor.

Açılış törenine Başkan Donald Trump da video kaydı ile bir mesaj yolladı. Trump, görüntülü olarak gönderdiği mesajda, “ABD, kalıcı bir barış anlaşmasına varılması konusunda daha önce vermiş olduğu taahhütlerine bağlıdır” dedi.

Fox News’a konuşan Mnuchin bölgede ölü sayısına değinmeden, Trump’ın harekete geçtiğini ve zorlu kararlar aldığını belirtti.

Avrupa Dışişleri Bakanları Amerika’nın büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararını ‘mantıksız’ olarak niteledi ve bölgedeki gerilimi artırabileceğini kaydetti.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney Pazartesi günü yaptığı açıklamada bu adımın zaten gerilimi şimdiden artırdığını belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanı’ndan da benzer tepki geldi Stef Blok, bunu mantıklı bir karar olarak görmediklerini söyledi.

Bu yorumlar, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Romanya’nın Avrupa Birliği’nin konuyla ilgili ortak açıklama yapmasını engellemesinin ardından geldi.

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