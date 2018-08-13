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Amerika’nın Sesi Muhabirleri Çin’de Gözaltına Alındı

13.08.2018 21:18 | Son Güncelleme

Amerika’nın Sesi’nin Çince yayın bölümü için çalışan iki muhabir muhalif bir profesörle söyleşi yaptıkları için Çin polisi tarafından gözaltına alındı

Amerika’nın Sesi Muhabirleri Çin’de Gözaltına Alındı

Amerika’nın Sesi’nin Çince yayın bölümü için çalışan iki muhabir Pazartesi günü akşam saatlerinde Çin polisi tarafından gözaltına alındı. Muhabir Yibing Feng ve aynı kurum için sözleşmeli çalışan Alan Ai, iki hafta önce Amerika’nın Sesi ile yaptığı canlı röportaj sırasında yetkililer tarafından yaka paça götürülen emekli bir Çinli profesörle röportaj yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Yibing Feng ve Alan Ai, 84 yaşındaki Çinli profesör Sun Wenguang ile röportaj yaptıktan sonra Jinan’da gözaltına alındılar. Çinli profesör Sun, röportajda, gözaltına alınmasının ayrıntılarını anlatmış ve yayın sırasında Amerika’nın Sesi’ne kendisini ifade etme imkanı tanıdığı için teşekkür etmişti.

Çinli profesörün evinin bulunduğu bina koridorlarında yetkililer pek çok kez müdahale ederek röportajı yarıda kesmeye çalıştı. Yetkililer, muhabirlerin binayı derhal terk etmelerini istedi. İki gazeteci bina çıkışında polis tarafından alıkonuldu. İki gazetecinin hala gözaltında tutulduğu düşünülüyor.

Gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan Amerika’nın Sesi Direktörü Amanda Bennett, “Sırf işlerini yaptıkları için iki gazetecinin gözaltına alınması dehşet verici” dedi ve gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Yakın arkadaşlarının Amerika’nın Sesi’ne verdiği bilgiye göre, bu ay başında gözaltına alınan Profesör Sun Wenguang’ın ancak bir süre sonra sıkı güvenlik önlemleri altında evine dönmesine izin verildi. Çinli yetkililerse profesörün gözaltına alınmasıyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Çinli profesör, röportaj sırasında muhabirlerin sorularını yüksek sesle kilitli kapı ardından yanıtlamış, 1 Ağustos günü gözaltına alındıktan sonra, yerinin sık sık değiştirildiğini, Jinan Askeri Bölgesi’nde bulunan Çin ordusuyla bağlantılı bir otele ve memleketi Jinan’da bir merkeze götürüldüğünü anlatmıştı. Çinli profesör, verdiği röportajda dört kez yerinin değiştirildiğini ve götürüldüğü her yerde de sürekli gözetim altında bir ya da iki gün kaldığını aktarmıştı.

Çinli profesör, “Şimdi kendi evimde hapiste gibiyim. Eşim ve ben 20 gün boyunca evimizden uzakta zorla bir seyahate götürüldük ve dört farklı otelde kaldık. Nihayet evimize dönebildik ama bizimle birlikte dört güvenlik görevlisi de yatılı kalıyor” diye konuşmuştu.

Çinli profesör, “Çin’de basın özgürlüğü eksikliği var. Yetkililer basın özgürlüğünü engelliyor. Çinli yetkililerin ticarette ve medyada engel koymak gibi uygulamaları var. ABD’deki Çinli muhabirler gazetecilik yapabilirken, Çin’deki Amerikalı muhabirler neden gazetecilik yapamıyor?” diye sormuştu.

Güvenlik güçleri koridorda röportajı yarıda kesmeye çalışmış, içlerinden biri “Bizim kanunlarımız ve kurallarımız var” diye çıkışmıştı.

Çinli profesör Sun, Amerika’nın Sesi Çince yayın bölümüne telefonla verdiği röportaj sırasında Çin’in Afrika’daki yardım faaliyetlerini ve diplomatik stratejisini eleştirmiş ve o sırada yaka paça gözaltına alınmıştı. Röportaj sırasında, hükümet aleyhine konuşmasını engellemek üzere yetkililerin evine girdiğini anlatmıştı.

Çinli profesör, kendisinin de uzun yıllar ders verdiği Çin’in Shandong Üniversitesi mezunlarının yetkililere mektup yazarak üniversiteye Sun’ın güvenliği ve özgürlüğünün sağlanması konusunda çağrı yapmasının ardından evine dönebilmişti.

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