Amerika’nın Sesi Muhabirleri Çin’de Gözaltına Alındı

Amerika’nın Sesi’nin Çince yayın bölümü için çalışan iki muhabir Pazartesi günü akşam saatlerinde Çin polisi tarafından gözaltına alındı. Muhabir Yibing Feng ve aynı kurum için sözleşmeli çalışan Alan Ai, iki hafta önce Amerika’nın Sesi ile yaptığı canlı röportaj sırasında yetkililer tarafından yaka paça götürülen emekli bir Çinli profesörle röportaj yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Yibing Feng ve Alan Ai, 84 yaşındaki Çinli profesör Sun Wenguang ile röportaj yaptıktan sonra Jinan’da gözaltına alındılar. Çinli profesör Sun, röportajda, gözaltına alınmasının ayrıntılarını anlatmış ve yayın sırasında Amerika’nın Sesi’ne kendisini ifade etme imkanı tanıdığı için teşekkür etmişti.

Çinli profesörün evinin bulunduğu bina koridorlarında yetkililer pek çok kez müdahale ederek röportajı yarıda kesmeye çalıştı. Yetkililer, muhabirlerin binayı derhal terk etmelerini istedi. İki gazeteci bina çıkışında polis tarafından alıkonuldu. İki gazetecinin hala gözaltında tutulduğu düşünülüyor.

Gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan Amerika’nın Sesi Direktörü Amanda Bennett, “Sırf işlerini yaptıkları için iki gazetecinin gözaltına alınması dehşet verici” dedi ve gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.