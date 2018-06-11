Amerika’nın Sesi’nden Sarkisyan’a Veda

Amerika’nın Sesi’nin “Afrika’da Müzik Vakti” programının yıllardır yapımcılığını üstlenen ve aynı zamanda programın yaratıcısı olan Leo Sarkisyan 97 yaşında hayatını kaybetti. Sarkisyan, hayatının 50 yılını Afrika’yı gezip, yerel müzisyenleri dinleyerek ve onların performanslarını kaydederek geçirdi. Bu kayıtlar, Amerika’nın Sesi’nin en uzun süren İngilizce programının temelini oluşturdu. “Afrika’da Müzik Vakti” programının Sarkisyan’dan sonraki yapımcısı etnomüzikolog Heather Maxwell, “Leo, her zaman size özel olduğunuzu hissettirirdi. Kimseye sosyal statüsünden, yaşından ya da başka bir nedenden dolayı farklı davranmadı. O gerçek bir centilmendi. Güzel şeyleri seven pozitif bir insandı” dedi. Murrow’la buluşma Sarkisyan, Afrika’ya Amerikan Ordusu’ndan bir asker olarak gitti. 1961 yılında karşılaştığı biri onun hayatını değiştirdi. Amerikan Bilgi Dairesi’nin başına Direktör olarak yeni atanan Edward R. Murrow, Sarkisyan’a Amerika’nın Sesi kadrosuna katılmayı teklif etti. Bundan 4 yıl sonra da Sarkisyan “Afrika’da Müzik Vakti” programıyla yayına başladı.

Sarkisyan daha sonraki 47 yılını 1949 yılında evlendiği eşi Mary’le birlikte Afrika kıtasında seyahat ederek geçirdi. Eşiyle birlikte binlerce yerel sanatçıyla yolları kesişti ve onları programıyla dünya sahnesine çıkardı. Sarkisyan’ın yaptığı seyahatler onu Afrika müziğinin keşif gücü haline getirdi. Maxwell, Sarkisyan’ın koleksiyonunun en favori parçalarından birinin Nijeryalı müzisyen Kuti’ye ait olduğunu söylüyor. Koleksiyonda Kuti, Afrobeat stilinde kendisine dünyaca ün kazandıran tarzı geliştirmeden önceki kayıtlarına ait. Koleksiyona buradan ulaşabilirsiniz. Sarkisyan kendisi de bir müzisyen ve sanatçıydı. Sanatçıları, seyircileri ve devlet adamlarını resmetti. Bazı ilüstrasyonları, tanıştığı kişilerin portlerinin sergilendiği, “Leo Sarkisyan’ın Afrika Yüzleri” koleksiyonunda görülebilir. Ancak belki de en büyük mirası, kendisinin derlediği ve Afrika’nın tüm ülkelerini temsil eden 10 binden fazla müzik eserinin kaydı. 2014 yılında Michigan Üniversitesi, uzun süreli kullanım amacıyla bu koleksiyonu Amerika’nın Sesi’nden aldı. Bu çalışma aynı zamanda eserlerin korunması ve gelecek nesillere de aktarılması için dijital ortama kaydedilmesini de içeriyor.