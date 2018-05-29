Amman'da İran ve İsrail arasında gizli 'operasyon' pazarlığı

İsrailli üst düzey yetkililerin mesajlarını Arap dünyasına duyurmasıyla gündeme gelen Suudi Arabistan’ın Londra merkezli yayın yapan “İlaf” gazetesi dikkat çeken bir iddiada bulundu. Gazetenin haberine göre İranlı ve İsrailli yetkililer, Ürdün’ün aracalığıyla Amman’da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin, rejim güçlerinin İsrail sınırına yakın Dera ve el-Kuneytara kentlerine planladığı saldırı öncesi gerçekleşmesi dikkat çekti. Amman’da gerçekleşen görüşmelerde, İsrail sınırına yakın faaliyet gösteren İran’ın yanı sıra Lübnan Hizbullahı ve diğer Şii grupların varlığının konuşulduğu ve taraflar arasında söz konusu grupların saldırılara katılmaması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. ARABULUCU



Haberde, İran’ın Amman Büyükelçisi Mucteba Firdevsi Bur’un da aralarında yer aldığı İranlı emniyet yetkilileri ile Mossad başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu İsrailli yetkililerin, Amman’daki bir otelin farklı odalarında konakladığı, taraflar arasındaki müzakerenin, mesajları taşıyan Ürdünlü bir ara bulucu tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

GÖRÜŞMELERİN SONUCU



Yeni Şafak'ın aktardığına göre, büyük gizlilik içinde yapılan dolaylı müzakerenin konusunun Suriye’nin güneybatısında, özellikle de Dera ve el-Kuneytara kentlerine yönelik olası saldırılar olduğu belirtilerek, “Görüşme sonucu İran’ın yanı sıra Lübnan Hizbullah’ı ve diğer Şii grupların, söz konusu bölgede Esed rejim güçleri ile muhalifler arasında meydana gelmesi beklenen çatışmalara katılmama ve Ürdün’ün de sınırlarını geçişlere karşı koruması yönünde anlaşmaya varıldı.” iddialarına yer verildi. HIZ ŞAŞIRTTI



İsrailli yetkililerin, işgal altındaki Golan Tepeleri ve İsrail-Ürdün sınırına yakın bölgede çıkması beklenen çatışmalara İran ve Hizbullah’ın katılmaması durumunda kendilerinin de müdahale etmeyeceğini söyledikleri kaydedilen görüşmede, İsraillilerin, Amman’daki anlaşmanın hızlı sağlanmasından dolayı şaşırdıkları belirtildi. RUSYA'DAN DESTEK



Amman’daki dolaylı görüşmenin Rusya’nın bilgisi dahilinde gerçekleştiği vurgulanan haberde, Dera ve Kuneytara’da çıkacak çatışmalara İran ve Hizbullah’ın katılmayacağına dair Rusya’nın garanti verdiği öne sürüldü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün yaptığı açıklamada, Suriye’nin Ürdün ve İsrail sınırlarına yakın bölgelerde sadece Esed rejimi askerlerinin olması gerektiğini söyledi. İsrail basınında son dönemde Rusya’nın Suriye’de İran’la arasına mesafe koymak istediğine dair haberler çıkıyordu. Lavrov’un açıklaması her iki iddiayı doğrulamasıyla dikkat çekti.

İSRAİL KANALI: KONTROLÜN REJİM GÜÇLERİNE GEÇMESİ KONUSUNDA ANLAŞILDI



Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, İsrail ile Rusya'nın, Suriye rejimin güçlerinin ülkenin güney sınır bölgelerinde kontrolü yeniden sağlaması konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. İsrail Kanal 10 televizyonunun haberine göre Rusya ve İsrail, diplomatik görüşmeler neticesinde, Suriye'nin İsrail sınırındaki güney bölgelerinde kontrolün yeniden Suriye rejim güçlerine geçmesi konusunda anlaşmaya vardı. Haberde ayrıca sınır bölgelerinde, İran, Lübnan Hizbullahı ya da herhangi bir yabancı birliğin yer almayacağı konusunda da mutabık kalındığı aktarıldı. Ayrıca, İsrail'in Suriye içindeki eylem özgürlüğünü koruyacağı kaydedildi. Suriye rejiminin de söz konusu anlaşmayı onayladığı öne sürüldü. Anlaşmada yer alan ülke yetkilileri, henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile İran'ın Suriye'deki varlığını görüşmek üzere çarşamba günü Moskova'ya gitmesi bekleniyor.