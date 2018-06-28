Amsterdam'ı ilk kez bir kadın yönetecek

Amsterdam Belediye Meclisi'ndeki en büyük sol grup olan Yeşil Sol Parti'nin (GL) eski lideri Femke Halsema, Amsterdam'ın yeni belediye başkanı seçildi. Önümüzdeki günlerde Kral Willem - Alexander tarafından resmen atanacak olan Halsema, 6 yıl boyunca belediye başkanlığı koltuğunda oturacak. Amsterdam 1946 yılından 2017 yılına kadar sadece sosyal demokrat eğilimli İşçi Partili (PvdA) belediye başkanlar tarafından yönetildi. İşçi Partili son başkan Eberhard van der Laan'ın kanser nedeniyle geçen yıl yaşamını yitirmesi üzerine, geçici olarak eski Lahey Belediye Başkanı liberal sağ politikacı Jozias van Aartsen atandı. Ancak sağcı başkan dönemi uzun sürmedi. 'CESUR, KARARLI, MERHAMETLİ ADAY' Amsterdam Belediye Meclisi, Nisan ayında başkanlık için başvuru çağrısı yaptı. Meclis'in duyurusunda, yeni başkanın, "cesur, kararlı ve merhametli" olması gerektiği vurgulandı. Belediye başkanlığı için ilk aşamada az sayıda talep geldi. İkinci turda ise, 16 kadın 69 erkek olmak üzere toplam 85 başvuru yapıldı.

Başvuruları inceleyen Gizli Danışma Kurulu, eski Yeşil Sol Parti lideri Halsema'yı Amsterdam Belediye Başkanlığı için uygun buldu. Yeşil Sol Parti, Mart ayında yapılan yerel seçimlerde, Amsterdam Belediye Meclisi'nde en fazla sandalye kazanan parti olmuştu. Kurul, "kenti ve sorunlarını yakından tanıdığı ve toplumun değişik kesimleri için birleştirici rol üstlenebileceği" gerekçesiyle tercihini kadın politikacıdan yana yaptı. Amsterdam Belediye Meclisi, Femke Halsema'nın kentin yeni belediye başkanı olarak atanması için, ismini Kraliyet Komiseri Johan Remkes'e bildirdi. Hollanda İstihbarat Teşkilatı'nın (AIVD) güvenlik soruşturmasının ardından Kral Willem - Alexander, Halsema'yı resmen göreve atayacak. Hollanda'da yerel hükümet konumundaki belediye meclisleri halk tarafından seçiliyor. Belediye başkanları ise, meclisin önerisiyle Kral tarafından atanıyor. Amsterdam Belediye Meclisi'ndeki aşırı sağcı grup, "yeterli deneyimi bulunmadığı" gerekçesiyle Halsema'nın belediye başkanlığına getirilmesine karşı çıkıyordu.