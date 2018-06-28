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Amsterdam'ı ilk kez bir kadın yönetecek

28.06.2018 09:13 | Son Güncelleme

Hollanda'nın başkenti Amsterdam, tarihinde ilk kez bir kadın belediye başkanı tarafından yönetilecek.

Amsterdam'ı ilk kez bir kadın yönetecek

Amsterdam Belediye Meclisi'ndeki en büyük sol grup olan Yeşil Sol Parti'nin (GL) eski lideri Femke Halsema, Amsterdam'ın yeni belediye başkanı seçildi.

Önümüzdeki günlerde Kral Willem - Alexander tarafından resmen atanacak olan Halsema, 6 yıl boyunca belediye başkanlığı koltuğunda oturacak.

Amsterdam 1946 yılından 2017 yılına kadar sadece sosyal demokrat eğilimli İşçi Partili (PvdA) belediye başkanlar tarafından yönetildi.

İşçi Partili son başkan Eberhard van der Laan'ın kanser nedeniyle geçen yıl yaşamını yitirmesi üzerine, geçici olarak eski Lahey Belediye Başkanı liberal sağ politikacı Jozias van Aartsen atandı.

Ancak sağcı başkan dönemi uzun sürmedi.

'CESUR, KARARLI, MERHAMETLİ ADAY'

Amsterdam Belediye Meclisi, Nisan ayında başkanlık için başvuru çağrısı yaptı. Meclis'in duyurusunda, yeni başkanın, "cesur, kararlı ve merhametli" olması gerektiği vurgulandı.

Belediye başkanlığı için ilk aşamada az sayıda talep geldi. İkinci turda ise, 16 kadın 69 erkek olmak üzere toplam 85 başvuru yapıldı.

Başvuruları inceleyen Gizli Danışma Kurulu, eski Yeşil Sol Parti lideri Halsema'yı Amsterdam Belediye Başkanlığı için uygun buldu.

Yeşil Sol Parti, Mart ayında yapılan yerel seçimlerde, Amsterdam Belediye Meclisi'nde en fazla sandalye kazanan parti olmuştu.

Kurul, "kenti ve sorunlarını yakından tanıdığı ve toplumun değişik kesimleri için birleştirici rol üstlenebileceği" gerekçesiyle tercihini kadın politikacıdan yana yaptı.

Amsterdam Belediye Meclisi, Femke Halsema'nın kentin yeni belediye başkanı olarak atanması için, ismini Kraliyet Komiseri Johan Remkes'e bildirdi. Hollanda İstihbarat Teşkilatı'nın (AIVD) güvenlik soruşturmasının ardından Kral Willem - Alexander, Halsema'yı resmen göreve atayacak.

Hollanda'da yerel hükümet konumundaki belediye meclisleri halk tarafından seçiliyor. Belediye başkanları ise, meclisin önerisiyle Kral tarafından atanıyor.

Amsterdam Belediye Meclisi'ndeki aşırı sağcı grup, "yeterli deneyimi bulunmadığı" gerekçesiyle Halsema'nın belediye başkanlığına getirilmesine karşı çıkıyordu.

FEMKE HALSEMA KİMDİR?

Amsterdam'ın tarihindeki ilk kadın belediye başkanı olan Halsema, 1966 yılında doğdu. Sosyal demokrat bir aileden gelen kadın politikacı, Utrecht Üniversitesi'nde sosyal bilimler eğitimi gördü.

Siyasete 1993 yılında İşçi Partisi'nde atılan Halsema, Amsterdam polisinin 1997'deki Avrupa Zirvesi protestolarına yönelik tutumuna yepki göstererek, partisinden istifa etti.

Halsema 1998 yılında Yeşil Sol Parti'den milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. 2002 - 2010 yılları arasında partinin liderliğini üstlenen Femke Halsema, Ocak 2011'de siyasetten ayrıldığını açıkladı.

Yaşamına yayıncılık ve köşe yazarlığı ile devam eden Halsema, iki çocuk annesi ve uzun yıllardır Amsterdam'da yaşıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
VAY BENİM ÜLKEM YILLAR ÖNCE ALDIĞI KADIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ŞİMDİ NASIL SATIYOR HEMDE KENDİ KADINLARI...YAZIK
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