Amsterdam’da 'Ermeni Soykırımı anıtı' açılıyor

Hollanda'nın Amsterdam kentinde 1915 olaylarında hayatını kaybedenlerin anısına "soykırım anıtı" açılacak. Ermenistan'da yerel bir sanatçı tarafından yapılan ve üç parçadan oluşan anıt, Amsterdam'daki Ermeni-Apostolik Kilisesi'nin dış duvarına monte edilecek.

Anıt, Ermenistan hükümet temsilcilerinin de yer aldığı heyetin katılımıyla 21 Nisan'da açılacak.

Bu, Hollanda'da açılan ilk anıt değil. Ancak en göze çarpanı olacak. Daha önce Almelo kentindeki Ermeni Kilisesi'nin bahçesine ve Assen kentindeki mezarlıkta iki ayrı anıt açılmıştı.

Amsterdam'daki 3 metrelik anıt ise, kent merkezindeki Krom Boomssloot ile Keizerstraat'ın köşesinde görünür noktada olacak.

Ermenistan'da yerel bir sanatçı tarafından yapılan anıt, 3 parçadan oluşuyor. Taştan yapılan anıtın ortasında bir haç ve etrafında süslemeler yer alıyor. Anıtın üzerinde Ermenice ve Hollandaca yazılar yer alıyor.

Amsterdam Belediyesi tarafından Ocak ayında izin verilen anıt için gerekli olan 13 bin euro, Ermeni cemaati tarafından toplandı.