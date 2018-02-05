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Amsterdam'ın genelevleri ile ünlü sokağına turist sınırlaması geliyor

05.02.2018 12:23 | Son Güncelleme

Hollanda'nın başkentinde genelevleri ile ünlü Kırmızı Fener Sokağı'nı (Red Light District) ziyaret eden turist grupları için sıkı kurallar getiriliyor. Nisan ayından itibaren hayata geçirilecek uygulama ile 20 kişiden fazla olan tur gruplarının, genelevler bölgesine girişine izin verilmeyecek. Yusuf Özkan'ın haberi.

Amsterdam'ın genelevleri ile ünlü sokağına turist sınırlaması geliyor

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da genelevleri ile ünlü Kırmızı Fener Sokağı'nı (Red Light District) ziyaret eden turist grupları için sıkı kurallar getiriliyor.

Nisan ayından itibaren hayata geçirilecek uygulama ile 20 kişiden fazla olan tur gruplarının, genelevler bölgesine girişine izin verilmeyecek.

Turist rehberleri, 5 kişiden fazla turisti gezdirebilmek için izin belgesi almak zorunda kalacak.

Turlar gece saat 23:00'te sona erecek. Grupların, kalabalık yerlerde kalmasına izin verilemeyecek. Turistlerin, Red Light bölgesi turu sırasında alkol ve uyuşturucu kullanmaları yasaklanacak.

Tur rehberleri uyaracak

Tur rehberleri, katılımcıları seks işçilerine, mahalle sakinlerine ve çevredeki esnafa saygılı olmaları konusunda uyaracak. Kurallara uymayan rehberlere de ağır yaptırım uygulanacak. Serbest çalışan rehberlere 190 euro, tur şirketlerine bağlı çalışanlara ise 950 euro para cezası verilecek.

Kuralları üç kez ihlal eden rehberlerin izin belgesi iptal edilerek, bir daha turist gezdirmesine izin verilmeyecek.

Saatte 27 tur**ist grubu geziyor**

Bu önlemlerin alınmasının nedeni, son yıllarda şehrin bu bölgesindeki organize tur sayısının giderek artıyor olması. Günün yoğun bölümlerinde bir saat içinde ortalama 27 ayrı turist grubu genelevlerin olduğu sokakları ziyaret ediyor.

Belediyeye göre, bu yoğunluk da güvenlik başta olmak üzere çeşitli sorunlara yol açıyor. Amsterdam Belediyesi, yeni düzenleme ile Red Light bölgesindeki rahatsızlığının önemli ölçüde önlenmesini bekliyor.

Amsterdam Belediyesi, genelevler semtindeki turlara katılanlardan "eğlence vergisi" adı altında ek bir ücret almanın mümkün olup olmadığını da araştırıyor.

Amsterdam'ın genelevleri ile ünlü sokağına turist sınırlaması geliyor

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