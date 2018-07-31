Ana rahminde ikizini yedi! Şimdi ameliyat gününü bekliyor!

Cominguez'in göğsünde gelişen bu kol ve parmakların anne karnında gelişimini tamamlayamayan ikiz kardeşinin olduğu anlaşıldı.
Genç kız, göğüsünde bulunan kolları temizlediğini hatta tırnaklarını bile kestiğini söyledi.
14 yaşına kadar bu şekilde yaşayan kız için nihayet bölge halkı tarafından para toplandı ve yetkililerin organize etmesi sonucu operasyon için Tayland'a gönderildi.
Veronica Cominguez'in annesi hamileliği sırasında ikiz bebek beklediğini ve ikisine de isim koyduğunu söyledi.
Diğer bebek gelişimini tamamlayamadığı için Veronica vücudunda fazladan uzuvlar ile doğdu. Veronica şimdi ikizinin kendinden ayırılmasını bekliyor.
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