HABER

Analiz: ABD-Türkiye-Rusya üçgeninde Afrin ve Menbiç

15.01.2018 15:23 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ortadoğu uzmanı Erkmen’e göre, Türkiye Rusya ile işbirliği yapmadan Afrin operasyonuna giderse Moskova ile sorun yaşayabilir. Erkmen, Rusya'nın tersine ABD'nin ise Afrin'de bekle-gör siyaseti izlediğini belirtiyor.Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon başlatacağı söylemi yeni değil. Fırat Kalkanı Operasyonu'nun sona erdiği ilan edilirken dahi, gerekli görülürse yeni operasyonlar yapılacağı belirtilmişti. Şu an, muhtemelen buna en yakın dönemdeyiz.

Analiz: ABD-Türkiye-Rusya üçgeninde Afrin ve Menbiç

Fırat Kalkanı Operasyonu'nun askeri harekat boyutunun sona ermesinin üzerinden yaklaşık 10 ay geçti. Bu süre zarfında IŞİD'den kurtarılan bölgede toplumsal ve ekonomik hayat ile güvenlik şartları değişti. Ancak Suriye'nin kuzeyinde dengelerin değiştiği tek yer Fırak Kalkanı'nın gerçekleştirildiği alan değil. Afrin'den Deir ez Zor'a kadar son bir yılda bu coğrafyada önemli değişiklikler yaşandı. Rakka ve Deir ez Zor'un kuzeyi büyük ölçüde PYD'nin elinde. Bu alanın güneyinde kalan geniş bölge ile Halep ise Suriye ordusunun denetimine geçti. Son 1.5 yıldır ciddi bir değişimin olmadığı tek alan Afrin olarak kaldı. Tüm bölge denklemi değişirken Afrin'deki durumun aynı kalması bu nedenle sürpriz olur.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı ile değiştirdiği dengelerin ötesinde Suriye'nin kuzeyinde bir değişim yaşanıyorsa, bunun iki temel aktörü bulunuyor: ABD ve PYD. ABD, 2014'ten itibaren IŞİD'le mücadele çerçevesinde PYD ve YPG'ye açık siyasi ve askeri yardımda bulunmaya başladı. Türkiye'nin itirazlarına rağmen, IŞİD'le mücadeleyi ön plana çıkarıyor; verilen desteği hedef ve süreyle sınırladığını ileri sürüyordu. Buna göre temel hedef IŞİD'in yenilmesiydi. Ancak IŞİD'in yenilmesiyle birlikte uzun süredir yapılan hazırlıklar ve organizasyon daha açık bir hâl almaya başladı.

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Dikkat çeken '2019 seçimleri' iddiası

ABD'nin SGD'nin içinden oluşturacağını ileri sürdüğü 30 bin kişilik sınır muhafızları, buzdağının görünen yüzü. David. M. Satterfield'in ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı açıklamalarda ABD'nin Suriye'deki varlığı IŞİD'le mücadele konseptine oturtulmaya çalışılsa da bunu çok aştığı ve kalıcı bir hâl aldığı açıkça görülüyor. ABD'nin Suriye'de kalıcı olduğu ve kendisine de uzun vadeli yerel ortak olarak PYD'yi seçtiği söylenebilir. Bu durum Türk-Amerikan ilişkilerindeki var olan sorunlara çok daha ağır bir boyut getirecektir. Hatta konuşulan Afrin operasyonunun sadece bu bölgeyle sınırlı kalmamasına ve Menbiç'e doğru kaymasına bile neden olabilir.

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

AFRİN OPERASYONU GELİYOR MU?

İdlib'de çatışmaların şiddetlendiği bir dönemde Türkiye, Afrin konusundaki söylemini son dönemin en üst boyutuna ulaştırdı. 17 Ocak'ta yapılacak MGK toplantısından sonra Türkiye'nin Afrin'de bir operasyon başlatması artık sürpriz olmaktan çıktı. Bu nedenle konuyu farklı boyutlarıyla da ele almalıyız. İlk bakışta, Suriye'de Türkiye'nin Rusya ile ortak; ABD'yle rakip olduğunu söyleyebiliriz. Oysa olası bir operasyona Rusya'nın tepkisi ABD'ninkinden fazla olabilir. Hatta Rusya'nın karşı çıkabileceğini ya da en iyi ihtimalle katı kurallar koyarak destekleyebileceğini, ABD'nin ise göreli sessiz ve gülümseyerek izleyeceğini söyleyebiliriz.

Afrin ve civarı, Suriye'nin kuzeydoğusundan farklı olarak Rusya'nın daha etkin olduğu bir bölge. Üstelik, İdlib ve civarındaki çatışmalarla birlikte, Rusya ve rejim bütün dikkatini bu bölgeye odaklamış durumda. Rus yetkililerden gelen açıklamalar, Türkiye'nin Afrin'deki operasyonunu destekleyeceklerini göstermiyor. Dahası, Türkiye'nin İdlib'deki varlığını güneye doğru genişleyecek şekilde artırmasını istiyorlar.

Bunun karşısında ABD ise Afrin operasyonundan ironik bir şekilde memnuniyet duyabilir. Bir kere, Afrin'de YPG bulunsa da bölgenin ABD etkisine diğer YPG kontrolündeki alanlara göre daha az açık olduğu biliniyor. İkincisi, ABD, Fırat'ın doğusunda uzun süreli bir askeri ve siyasi proje geliştirirken, bu projenin karşısında olan Türkiye'nin başka bir sorunla uğraşması ABD açısından yeğlenebilir. Üçüncüsü, Afrin'de bir operasyon olur da Türkiye'nin beklediği kadar çabuk ve az sorunlu geçmezse, ABD için daha önemli olan Menbiç güvence altında kalabilir. Son olarak, Rusya'nın itirazlarına rağmen Türkiye'nin Afrin'de bir operasyon başlatması iki ülke arasında yeni sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, Rusya'nın tersine ABD'nin Afrin konusunda bekle-gör siyaseti izlediği söylenebilir.

Unutmayalım ki, Rusya ve ABD hâlâ Suriye konusunda ciddi birer rakip. Rusya'nın Şam üzerinden tesis etmeye çalıştığı düzene, ABD; PYD üzerinden güçlü bir karşı çıkış üretiyor. Böyle bir durumda, sahaya en yakın ve dengedeki en hassas dengeleyici rolünü oynayabilecek Türkiye'nin rolü ön plana çıkıyor. ABD, attığı PYD adımlarıyla Türkiye'yi kendisinden uzaklaştırdığını görüyor, ancak Afrin ve İdlib nedeniyle Türk-Rus ilişkilerinde bozulma olması ABD için kötü bir senaryo sayılmaz.

Afrin operasyonundan korkan YPG'li teröristlerde panik!

KISA VADEDE BİZİ NE BEKLİYOR?

Türkiye'nin Soçi öncesinde söylemini sertleştirmesi tesadüf olamaz. Türkiye'nin bir yandan İdlib'deki çatışmalar diğer yandan Soçi toplantısına hazırlıklar sürerken yaptığı çıkışlar, ya son dönemin en sert diplomasi hamlesi ya da uzun süreli bir operasyondan önceki son uyarılar.

Eğer bir operasyon olursa Rusya'nın askeri desteği hayati önem taşıyacak. Rusya'nın desteği sağlanmadan bu operasyonun mevcut hava ve saha koşulları dikkate alındığında daha zorlu olacağı unutulmamalı. Dahası, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda görüldüğü gibi kaynağı belirsiz engellemeler ve saldırılarla Türkiye'yi yavaşlatmaya veya durdurmaya yönelik girişimlerin olması da şaşırtıcı olmaz. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi belki de yanlış noktaya odaklanıyoruz. Türkiye, Afrin'den bahsederken dahi ABD'yi uyarıyorsa belki de darbeyi sadece Afrin'de değil Menbiç'te de vuracak. Eğer bu gerçekleşirse Türkiye dahil tüm aktörler açısından Ortadoğu'da son 10 yılın en ilginç sayfalarından birisi açılıyor olabilir.

Serhat Erkmen

© Deutsche Welle Türkçe

Doç. Dr. Serhat Erkmen Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi Başkanı olarak görev yapmakta.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD Türkiye Suriye İdlib Afrin operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz

Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz

Sakarya'da Suriyeli anneyi ve bebeğini öldürenlere 132'şer yıl hapis

Sakarya'da Suriyeli anneyi ve bebeğini öldürenlere 132'şer yıl hapis

İşinden sıkıldı, eskort oldu!

İşinden sıkıldı, eskort oldu!

Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladılar!

Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladılar!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

O sözlere büyük öfke

O sözlere büyük öfke

Okuyucu Yorumları 10 yorum
Ordu AFRİN e girdi girecek ve hâlâ Asker için Ordu için Tek kelime dua etmemiş olan sefil alçak Vatanhainleri sadece Reis ve Bahçeli ye saydırıp duruyor Başka bi dertleride yok.. Ömürlerini Reis e Düşmanlık etmeye adamışlar.. Ulan YUNAN TOHUMLARI! Ulan ŞAH İSMAİLİN PİÇLERİ! İstediğiniz kadar Havlayın Bu Kervan Durmaz
@palermo544 Sen havlamışsın havlayacağın kadar. Türk Silahlı Kuvvetleri o kadar ucuza gelmedi bu günlere...Kurtuluş Savaşında, Kore Savaşında, Kıbrıs Savaşında yeterince kan döküldü. Atatürk'ün çizmiş olduğu sınırlar tehlikede olmadığı sürece başkalarının toprağında gözümüz yok. Madem o kadar çok istiyorsun it oğlu it ilk önce sen önden git bakalım. Burada klavye kahramanlığı yapıp, kraldan daha çok kralcı olma Ermeni köpeği...
Akp amerika dan izin almadan tuvalete gitmez.Gerçek bu.Türklük Akşener le şahlanacak.Arap aşığı gürcülerle bu kadar.
Eyy katil esad Şam'da cuma ortadoğu bizden sorulur pyd ye koridor derken suriye karıştırıldı milyonlarca suriyeliülkeye dolduruldu.. TÜRKMENLER katledildi BOP görevini yaptılar küresel güçlerin piyonları
palermo 544 şah ismail'de yavuz sultan selim de TURAN EVLADI dır.sen tayipi allah peygamber bilen hakikati inkar eder bir zavallısın .hak deyip ok atasınız dibinize düşer
TC ne rusyanın nede abd esiri kölesi değildir nasıl kıbrıs harekatında girmişsek Afrinede mümbiçede gireriz Rusya Türkiye çıkarları örtüştüğü sürece abd öyle bakacak yapacağı nifak sokmak Afrinde terörist kalmayacak açık ve net almanyanın ingilizin abdnin gazeteleriyle bu iş olmaz Tavrımız nettir afrinde terörist unsurlar çekilecek yada ölecek TC kuşatılmasını görmeyen haçlılara duyrulur
Batıdan Abd doğudan Rusya buluştukları yer İslâm Amaç İslâm ı yok etmek. Amaç Kâbe Medine amaç Hristiyanlık ! Amaç insanlar Katılik mi Ortadoks mu olacak ! Öncelikli amaç ise bozulan Musevilik gereği Arz-ı Mevud !! Hiç birinin umurunda değil ne Türkiye ne Suriye ne Irak ne İran ! İslâm son bulsun da nasıl olursa olsun. İslâm a karşı birleşip devirdikten sonra kendi esas amaçları başlayacak onlara göre ! Biz ne diyoruz buna !! NAAHH :))
maşallah bir sürü deli saçması yorumlar dizilmiş,Allah aşkına görün artık şunu ne ABD nede Rusya ne dostumuz nede müttefikimiz olur bir sorun şunu binlerce km'den neden geldiniz ne çıkar için ,suriye sizi neden bu denli ilgilendiriyor size ne suriyeden olaylar bizim burnumuzun dibinde cereyan ediyor doğrudan tehdit bize o elbette ne gerekirse yapmalıyız bu konu siyasi değil ...
Müslüman Müslümanın kanını dökmeye hevesli olduğu sürece, huzur olmaz, ve o masumların kanına sebep olanalar hayatları boyunca temizleyemezler.
Daha bir jaç yıl önce AFRİN'E SELAM SÖYLEYENLER,AFRİN2E YARDIMA GİDEN PEŞMERGEYİ BESLEYİP-YOLCU EDENLER,EVET.DÜN SALİH MÜSLİM'E YEŞİL PASAPORT VERENLER,PYD*YPG OLAN BU GÜRUHU DÜN EĞİTİP ŞİMDİ DE TEÖR diyerek vatanın evlatlarını ateşe salanlar. DEVLET İDARE ETMEK ALİL KAFA İŞİ OLMAZ. Madem alil kafaya sahipsin,madem ŞİJOFRENSİN GİİİT TEDAVİ OL.BIRA MİLLETİ VE MÜSLÜMANI ALDATMAYI.YETER DÜŞ MİLLETİN,DEVLETİN VE MÜSLÜMAN İLE İSLAM İNSANININ YAKASINDAN HARICİ ZİHNİYETLİ DİNİ İSTİSMAR EDEN SİYASAL İSLAM SAPKINLARI.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Macron erotik roman yazmış!

Cumhurbaşkanı Macron erotik roman yazmış!

Korkunç cinayet! Kiralık katil kimlikleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü

Korkunç cinayet! Kiralık katil kimlikleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü

Guardian: ABD’nin sınır ordusu planı Türkiye’nin umutlarını kırdı

Guardian: ABD’nin sınır ordusu planı Türkiye’nin umutlarını kırdı

Netanyahu'dan sevgi gösterisi! Bakın sebebi neymiş!

Netanyahu'dan sevgi gösterisi! Bakın sebebi neymiş!

Özür diledi binlerce dolar kazandı! Büyük bir skandala imza atmıştı

Özür diledi binlerce dolar kazandı! Büyük bir skandala imza atmıştı

Suudi Arabistan'da bir yasak daha kaldırıldı! 35 yıl sonra açılıyor

Suudi Arabistan'da bir yasak daha kaldırıldı! 35 yıl sonra açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.