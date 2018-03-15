Analiz: Suriye'de 'yardım çalışanı' kılığındaki cihatçılar

Suriye'deki savaşta insani yardım çalışanları ile cihatçıları birbirinden ayırmak zor. Bu ayrımı yapabilmek, çatışmalarda mağdur olanların ihtiyaç duyduğu yardımın ulaşmasını kolaylaştırabilir.

Dünyanın birçok yerinde birçok kişi, Suriye'de yıllar süren iç savaşta sivillerin acılarının dinmesine yardımcı olmak istedi.

Ama Suriye'ye yardım ulaştırmak ve doğru kişilerin eline geçtiğinden emin olmak bir hayli zor.

Suriye savaşı karmaşık ve cihatçılar, özellikle savaşın başlarında, bu karmaşadan istifade etti. Gönderilen bağışların bir kısmı başkalarının eline geçti, yabancı savaşçılar da insani yardım çalışanı kılığında ülkeye girdi.

Bosna ve Afganistan'da olduğu gibi, daha önce yaşanan savaş ortamlarında yardım kuruluşları ve vakıflar radikal örgütler tarafından istismar edilmişti.

Peki buna nasıl son verilir?

Lowy Enstitüsü'nün yaptığı araştırma, radikal örgütlerin Suriye'de kendilerini nasıl 'mazlumdan yana' gösterdiklerini ve vakıfları suistimal ettiklerini ortaya koyuyor. Çoğu örgüt çocuklar ve yetimler için çalıştıklarını iddia ediyor.