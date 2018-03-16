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Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2018 18:20 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Kandiye kentinin merkezinde bir grup anarşistin Alman Konsolosluğu’nu işgal ederek balkondaki Alman bayrağını indirdi, yerine terör örgütü PKK bayrağı ve pankart astı.

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Alman Konsolosluğu’nun kapalı olduğu bir saate gerçekleştirilen eylemde dairedeki tüm eşyalar tahrip edildi. Alman Konsolosluğu'nun bilgisayarlarından da Türkiye ve tüm AB hükümetlerine e-mail gönderildi.

İşte o skandal görüntü;

dsda

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
alman konsoslosluğu Yunanistan anarşistler

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Başlık yanlış; Pkk paçavrası yada bez parçası denilmeliydi....
Almanların kapitalist amaçlarını anladık bu teşaron teröristlerin neye hizmet ettiğini hainlik ve ihanetin bedelinin almanlara değil bölge halkına zarar verdiğini bölgede yaşayan Türk kürt arap anladı bu hainler anlayamadı. Mynet terör örgütünün bayrağı olmaz paçavra sembolü olur bayrak devletlere aittir onu temsil eder haberi lütfen düzeltin yoksa bir algımı?
Bu bir Alman Yunan, PKK klasiğidir İnanmayın.Tamamı Tezgah
Teröre destek çıkarsan terörist senden bu gün kolunu yarın diğer kolunu ertesi günlerdede bedenini isteyecek..bunlar doymaz istekleri bitmez..almanyanın avrupanın başına musallat olacaklar
merkel başkan görüyorsun konuşmaya gerek yok...
süper bir haber bela olmaya başladılar avrupada bunlar yediği kapada sıçarlar avrupa da bunların gerçek yüzünü göreçek
Bayrak değil o paçavra bez
pacavrayida bayrak yapmissinizya ne guldum...
ohh ohh. ikisi de teröristlere kucak açan devlet. inşallah şimdi Türkiye yo daha iyi anlarsınız. az bile. bu katilleri siz besliyorsunuz
it ürür kervan yürür.
Danışıklı döğüştür
çok iyi yapmışlar, hakettiler, zaten onlar şımartmıyor mu?
beslesin daha avrupa bu enikleri , az bile yapmışlar
Nie şaşıralım Almanya=yunanistan= pkk
kudursun köpekler sonları leş olacak hepsinin
Beslersen kargayi oyar gozunu. Dune kadar onlari destekleyen siz olmadiniz mi? Iyi olmus
Bilerek yaptırılan bir provakasyondur!!! Suları ısınıyor haberleri yokkk.
hahaha, hava nekadar güzel yaş, çaresizlikten ne yapacaklarını şaşırdı çapulcular
Bize göre skandal değil zaten söyledik böyle şeyler olacak kucağınızda patlayacak dedik dinlemediniz ! Beter olun ne diyek :))
Kaşınıyorlar
besle kargayı oysun...... ..
ne buyuk terorist AKahPe ve kafatasci mhpdir.bu ulkeyi el birligiyle ne hale getirdikleri ortada , caniniz cehenneme
DEMEDİK Mİ.. İYİ GÜNLERİ BUNLARIN..... DİYE..
konsolosluğum kapalı olduğu bir ana denl gelmesi yeterli zaten ne halt döndüğünü anlamak için
pkk bayrağı nedir ya,siz kim oluyorsunuzda ülkemizin savaştığı devletsiz hainleri ülke olarak bayrak olarak kabul ediyorsunuz.editöre söyleyin kendine gelsin,milletlerin devletlerin bayrağı olur,hainlerin değil...
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