Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Alman Konsolosluğu’nun kapalı olduğu bir saate gerçekleştirilen eylemde dairedeki tüm eşyalar tahrip edildi. Alman Konsolosluğu'nun bilgisayarlarından da Türkiye ve tüm AB hükümetlerine e-mail gönderildi.

İşte o skandal görüntü;

Ayrıntılar geliyor...