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Anastasiadis: Önceliğim müzakereleri ve ekonomiyi canlandırmak

05.02.2018 08:59 | Son Güncelleme

Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, zafer konuşmasında Kuzey Kıbrıs ile barış görüşmelerini ve ekonomiyi canlandırma sözü verdi.

Anastasiadis: Önceliğim müzakereleri ve ekonomiyi canlandırmak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 56'sını alan muhafazakarların adayı Nikos Anastasiadis, yeniden Kıbrıslı Rumların lideri seçildi.

Solcuların adayı Stavros Malas ise seçimlerin ikinci turunda oyların yüzde 44'ünü aldı.

Seçimlere katılım oranı yüzde 73 oldu.

71 yaşındaki Anastasiades, yaptığı zafer konuşmasında "Önceliğim, Kıbrıslı Türklerin hassasiyetlerine gözümü kapamadan, ülkemizin işgali konusunu ele almak olacak" dedi.

2013 yılında ülkenin girdiği ekonomik krizin hemen ardından göreve gelen Anastasiadis, "gençlerin ve korunmasızların karşılaştığı sorunları ele alma ve devleti modernize etme" sözü de verdi.

Seçimleri kaybeden Malas ise hayalkırıklığına uğradığını ancak sonucu kabullenmekten başka seçeneği olmadığını söyledi.

Malas "Sosyal adalet ve Kıbrıs sorunu için mücadele bu seçimlerle bitmedi" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Anastasiades'i kutladı ve "Kıbrıs'ı ekonomik büyüme yoluna sokan politikalara devam etme" çağrısı yaptı.

Juncker mesajında "Ada'nın bölünmüşlüğüne bir son verilmesi ve Kıbrıs'ın birleşmesi için çaba göstermeye her zaman hazır olduğunu" da söyledi.

5 yıldır görevde olan Anastasiadis, muhafazakar Demokratik Seferberlik Partisi'nin lideri.

Doktor Stavros Malas'ı ise Komünist Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) destekliyor.

Seçim kampanyasında Malas, Anastasiadis'i, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine yönelik olarak Kuzey Kıbrıs ile yapılan müzakerelerin başarılı olması için fazla çaba sarfetmemekle suçlamıştı.

Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen görüşmeler geçen yıl da başarısızlıkla suçlanmıştı.

Kuzey Kıbrıs'ta 30 bin Türk askeri bulunuyor. Kıbrıslı Rumlar bu askerlerin Ada'yı terk etmesini istiyor.

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