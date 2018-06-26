Anayasa Mahkemesi Seyahat Yasağını Onadı

Beyaz Saray tarafından yayınlanan açıklamasında Trump kararı “Amerikan halkı ve Anayasa açısından büyük bir zafer” olarak nitelendirdi.

Roberts, biz bu politikanın doğruluğunu tartışmıyoruz” dedi.

Ancak Roberts, Trump’ın göçmenlikle ya da Müslümanlar’la ilgili sert açıklamalarını destekler yönde bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Çoğunluk oyların görüşünü kaleme alan Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts, Başkan’ın göç konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak için geniş yetkisi olduğunu kaydetti.

Anayasa Mahkemesi Başkan Donald Trump’ın Müslüman ülkelere getirdiği seyahat yasağını onadı ve yasağın Müslümanlar için ayırımcılık oluşturacağı ya da başkanın yetkisini aşacağı yönündeki iddiaları reddetti.

Trump, “Masum sivilleri hedef alan bu terör ve aşırıcılık çağında ülkemize gelenleri uygun şekilde elemeden geçirmeliyiz” dedi.

Trump ayrıca Beyaz Saray tarafından yayınlanan açıklamasında kararı “Amerikan halkı ve Anayasa açısından büyük bir zafer” olarak nitelendirdi.

Trump, “Masum sivilleri hedef alan bu terör ve aşırıcılık çağında ülkemize gelenleri uygun şekilde elemeden geçirmeliyiz” dedi.

Karara karşı sesler yükseliyor

Kararla ilgili ilk tepkilerden biri Demokrat Senatör Chris Coons’tan geldi. Coons, “Anayasa Mahkemesi’nin kararı Başkan Trump’ın seyahat yasağının anayasaya uygun olduğunu söylüyor. Ancak karar, bu politikanın doğru veya haklı olduğu ya da Amerikan değerlerini yansıttığı anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Senato Hukuk Komisyonu üyelerinden Coons, Amerika’nın din ve milliyet temelli ayrımcılığı hoş karşılamayacağını göstermek için bir yasa teklifi sunacağını kaydetti.

Coons, seyahat yasağının yalnızca ayrımcı olmadığını aynı zamanda yıkıcı ve Anayasa’daki prensiplerle ve ülkeyi kuranların tüm insanların istedikleri şekilde ibadet etmelerinin özgür olduğu yönündeki vizyonuyla kesin şekilde çeliştiğini söyledi. Coons, “mahkemenin kararı, yüksek ideallerimize ulaşmadan önce gidilecek çok yolumuz olduğunu gösteriyor” dedi.