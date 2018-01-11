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Anayasa Mahkemesi'nden Mehmet Altan ve Şahin Alpay için tahliye kararı

11.01.2018 18:52 | Son Güncelleme 5 saat önce

Anayasa Mahkemesi, tutuklu akademisyen ve yazar Mehmet Altan ile eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay'ın tahliyelerine hükmetti. Mahkeme, 6'ya karşı 11 oyla hak ihlali kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu bulunan akademisyen ve yazar Mehmet Altan ile eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay'ın tahliyelerine karar verdi.

Altan, Alpay ve daha önce tahliye edilmiş olan Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay, AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvuruları değerlendiren AYM, hak ihlali olduğuna ve ilgili mahkemenin gereğini yapmak zorunda olduğuna hükmetti.

Karar, 6'ya karşı 11 oyla alındı.

Süre kısıtlaması yokAYM'nin kararı sonrası Altan ve Alpay'ın avukatlarının mahkemeye "hak ihlali" kararını ulaştırması ve tahliye talebinde bulunması bekleniyor.

Mahkemelerin, AYM'nin kararını değerlendirmesi için süre kısıtlaması bulunmuyor.

Mehmet Altan, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde; Şahin Alpay ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Altan ve Alpay, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ile ilgili bir soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Ahmet Altan serbest bırakılmıştıŞahin Alpay, "FETÖ terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 31 Temmuz 2016'da tutuklanmış, köşe yazılarının delil olarak girdiği iddianamede adı geçen yazarların, yazılarında "darbe mesajı verdikleri", "hükümeti itibarsızlaştırmaya çalıştıkları" öne sürülmüştü.

Mehmet ve Ahmet Altan kardeşler ise darbe girişiminden bir gün önce katıldıkları bir televizyon programında, "darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulunmak" gerekçesiyle 10 Eylül 2016'da gözaltına alınmışlardı.

Ahmet Altan 22 Eylül'de serbest bırakılmış, Mehmet Altan ise tutuklanmıştı.

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