Anayasa Mahkemesi’nin DACA’cıları Memnun Eden ‘Müdahil Olmama’ Kararı

Amerika Anayasa Mahkemesi, Trump yönetiminin ülkedeki yüz binlerce genç göçmenin akıbetiyle ilgili tartışmalara mahkeme yargıçlarının müdahil olması için sunduğu sıradışı talebi reddetti.

Alt mahkeme, yönetimin, DACA olarak bilinen, çocukken aileleriyle birlikte yasadışı yollarla Amerika’ya getirilen genç göçmenleri sınırdışı edilmekten koruyan programa başvuruları almaya devam etmesine hükmetmişti.

Trump yönetimi de alt mahkemenin bu kararını temyize götürmüş ve Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu ancak mahkeme dosyayı gündemine almadı. Yönetimin temyiz başvurusunun sıradışı yanı, San Francisco’daki federal temyiz mahkemesini atlayıp doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne gitmesiydi.

New York’taki bir mahkeme de, DACA programının sona erdirilmesine itiraz eden göçmenlerden yana karar aldı. Bu davanın da New York’taki federal temyiz mahkemesine taşınması bekleniyor.

Başkan Donald Trump, DACA programının sona ereceği gün olarak 5 Mart’ı belirlemiş ve o tarihe kadar Kongre’den program üzerinde düzeltmeler yapmasını talep etmişti.

Mahkeme kararı, başvuruların süresiz kabul edilmesi gerektiğini belirtiyor. DACA, 800 bin civarında genç göçmeni sınırdışı edilmekten koruyor ve bu gençlere çalışma izni sağlıyor.

Mahkemenin kararını Kongre’deki çalışmaları nasıl etkileyeceği henüz belirsiz. Senato yakın süre önce bir göçmenlik tasarısını geçirmede başarısız kalmıştı.

ABD Anayasa Mahkemesi’nin bir alt temyiz mahkemesinin henüz görmediği bir dosyayı ele almasına ender rastlanıyor.