Anayasa Mahkemesi’nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan Kararları Emsal Teşkil Edecek mi?

Avukat Ok'un sulh ceza hakimliklerinin "bağımsız ve tarafsız hakim” ilkelerine aykırı olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiasını ise "açıkça dayanaktan yoksun olduğu" gerekçesiyle oybirliği ile reddetti.

Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlalini, Anayasa'nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğini ise oy çokluğuyla kabul etti.

AYM'nin açıkladığı kısa kararda tutuklamaların hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyetiyle güvenliği hakkının ihlal edildiği ve tutuklanma dolayısıyla ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddiaların oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Şahin Alpay, 30 Temmuz 2016, Ahmet Altan ise 22 Eylül 2016'dan bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu. Mahkemenin başvurusunu haklı bulduğu bir diğer gazeteci Cumhuriyet gazetesi Kitap eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay.

Avukat Ok: "Gecikmiş bir karar”

Anayasa Mahkemesi'ne Şahin Alpay ve Mehmet Altan adına bir yıl önce başvuru yapan Avukat Veysel Ok, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın gecikmeli olmakla birlikte sevindirici olduğunu söyledi.

Amerika'nın Sesi'ne konuşan Ok, "Çok geç kalınmış bir karar. Anayasa Mahkemesi gecikmekle birlikte kişi hürriyeti hakkı ile basın ve ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Bu demek oluyor ki haksız yere tutuklu kalan Alpay ve Altan'ın hayatlarından bir yıl çalınmıştır. Her şeye rağmen geç de olsa Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı vermesi tutuklu gazeteciler için özgürlüğe dair bir umut teşkil etmektedir” dedi.

Ok'a göre, Anayasa Mahkemesi'nin haber, yazı ve televizyon konuşmaları nedeniyle tutuklu bulunan Altan ve Alpay'ın ifade özgürlüklerinin ihlal edilmiş olması diğer tutuklu gazeteciler için de emsal teşkil edecek.

Türkiye'deki gazeteci yargılamalarını yakından takip eden Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, da Avukat Ok gibi kararın emsal teşkil etmesi gerektiği görüşünde.