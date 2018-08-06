Anayasayı Koruma Teşkilatı, bu durumun ilerde büyük tehlikeye yol açabileceği uyarısında bulundu.Almanya'nın iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Almanya’daki İslamcı ailelerde yetişen çocuklara dikkatli olunması uyarısında bulundu. Funke Medya Grubuna bağlı yayın organlarının teşkilatın yeni analizine atfen yayınladığı habere göre, analizde "söz konusu çocukların azımsanmayacak tehlike potansiyeli" oluşturduğuna ve "küçük çocuklarla gençlerin küçük yaşta ve daha hızlı radikalleştirilebildiğine" yer verildi.
Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada "çocuklara İslamcı ailelerde cihat anlayışı aşılanmasının son derece endişe verici olduğunu ve bu durumun önümüzdeki yıllarda teşkilatı uğraştıracağını" söyledi.
Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunda "çocuklara doğumdan başlayarak şiddeti meşrulaştırıcı ve kendilerinden olmayanları aşağılayıcı radikal dünya görüşü aşılandığı" dile getiriliyor. Suriye ve Irak’taki savaş bölgelerine gitmemiş ve Almanya’dan ayrılmamış olan ailelerin de tehlike potansiyeli oluşturabileceğine ve radikalleştirmeye çalışılan çocuk sayısının 300'ü bulduğuna da Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın raporunda yer veriliyor.
"Gözetleme yaşı 14'e indirilsin"
Alman Hristiyan Demokrat Birlik partisinin güvenlik uzmanı Patrick Sensburg 14 yaşından küçük çocukların da Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından gözetlenebilmesi için kuralların gevşetilmesini istedi. Sensburg, 14 yaşından küçüklerin suçlu yerine konmasının değil, Almanya'yı büyük tehlikelerden korumanın söz konusu olduğunu söyledi.
Almanya'nın Bavyera eyaletinden sonra Kuzey Ren-Vestfalya eyalet hükümeti de 14 olan gözetleme yaş sınırını kaldıracak. Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul savaş bölgelerinden dönen gençlerin "şiddet ile tanışık, en kötü durumda da radikalleşmiş olabileceklerini” söyledi. Reul, "Maalesef bu gençlerin şiddet anlayışının farklı olduğu ve şiddete daha çabuk başvurabildikleri noktasından hareket etmek zorundayız” dedi.
DW, afp/AG, BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Minik Leyla'nın katil zanlısı Elazığ'a nakledildi
Başbakandan korkutan uyarı: Artık bir kuraklık diyarıyız
Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 binbaşıya gözaltı kararı
Bu resimde ilk ne gördünüz? Bu test karakterinizi ortaya çıkaracak
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Yeni akım 'pes' dedirtti!
Suudi Arabistan ile Kanada arasında diplomatik kriz: 24 saat süre verildi
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti
CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Okuyucu Yorumları 0 yorum