Andrew Brunson krizi: ABD yaptırımlarına karşı 4 partiden ortak açıklama

ABD'nin Türkiye'de ev hapsinde bulunan Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması gerekçesiyle uygulamaya koyduğu yaptırımlara Mecis'te grubu bulunan dört partiden ortak açıklamayla tepki geldi.
Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti'nin ortak açıklamasında, "ABD'nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile 'hayır' diyoruz" dendi.
ABD Hazine Bakanlığı, Pastör Brunson'ın suçsuz olduğu halde ev hapsinde tutulduğunu savunarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırımlar uygulama kararı almıştı.
Dört partinin açıklamasında "Türkiye hükümetinin iki bakanına yönelik ABD'nin yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. İcra organının uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin hak olduğunu kamuoyuna duyururuz" ifadeleri yer aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan paylaştığı mesajında ABD'nin yaptırım kararının karşılıksız kalmayacağını ifade etmişti.
https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1024750740386902016
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise yaptırım kararının açıklanması sonrası paylaştığı Twitter mesajında "ABD hükümeti Türkiye'ye yönelik olarak sert ekonomik yaptırımlar uygulamıştır ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk hükümeti Pastör Brunson'ı serbest bırakıp bu masum din adamının ABD'ye dönüşüne izin verene kadar bu yaptırımlar sürecektir" dedi.
https://twitter.com/VP/status/1024765308836438029
Türkiye yaklaşık 2 yıldır cezaevinde bulunan İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson hakkında 25 Temmuz'da ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.
Avukat İsmail Cem Halavurt bu karara itiraz etti. İtiraz İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi, Brunson'a elektronik kelepçe takılmasına da hükmetti.
Andrew Craig Brunson, Ekim 2016'da 'Gülen yapılanması adına suç işlemek' ve 'casusluk' suçlamasıyla tutuklanmıştı.
ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
Abdullah Gül'den PKK'ya çok sert tepki
ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!
ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum