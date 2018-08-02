Andrew Brunson krizi: ABD yaptırımlarına karşı 4 partiden ortak açıklama

ABD'nin Türkiye'de ev hapsinde bulunan Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması gerekçesiyle uygulamaya koyduğu yaptırımlara Mecis'te grubu bulunan dört partiden ortak açıklamayla tepki geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti'nin ortak açıklamasında, "ABD'nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile 'hayır' diyoruz" dendi.

ABD Hazine Bakanlığı, Pastör Brunson'ın suçsuz olduğu halde ev hapsinde tutulduğunu savunarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Dört partinin açıklamasında "Türkiye hükümetinin iki bakanına yönelik ABD'nin yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. İcra organının uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin hak olduğunu kamuoyuna duyururuz" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan paylaştığı mesajında ABD'nin yaptırım kararının karşılıksız kalmayacağını ifade etmişti.