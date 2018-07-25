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Andrew Brunson'ın tutukluluğu ev hapsine çevrildi

25.07.2018 15:55 | Son Güncelleme

Türkiye'de tutuklu yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrildiği bildirildi.

Adli kontrol şartı getirilen Brunson, bulunduğu konutu terk edemeyecek.İzmir'de "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" iddialarıyla yargılanan ve hakkında 35 yıl hapis istenen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson hakkında adli kontrol şartıyla ev hapsine alınması kararı verildi.

CNN Türk televizyonunun haberine göre, Bruson'a elektronik kelepçe takılacak ve yargılama sürecinde İzmir'deki konutunu terk edemeyecek.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Temmuz'da yapılan çüncü duruşmada Brunson'ın tutukluluk hâlinin devamına hükmedilmişti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Brunson avukatı İsmail Cem Halavurt aracılığıyla sağlık sorunlarını da gerekçe göstererek bu karara itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme de Brunson'a ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanması şartıyla tahliye kararı verdi.

Trump çağrısını yinelemişti

Üçüncü duruşmadan bir gün sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak Türkiye'ye papazı serbest bırakma çağrısında bulunmuştu.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'nin ABD’li saygın bir papaz olan Andrew Brunson'ın tahliye etmemesi tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu harika Hristiyan eş ve babanın serbest kalması için bir şeyler yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

İkili ilişkilerde gerginlik kaynağı

Brunson'ın tutukluluğu, ABD-Türkiye ilişkilerinde son dönemde gerginliğe neden olan konular arasında yer alıyor. Trump Nisan ayında da Brunson'ın serbest bırakılması için yine Twitter üzerinden çağrıda bulunmuştu. "Onun için casus diyorlar. Ben ondan daha çok casusum" ifadesini kullanan ABD Başkanı, papazın "ait olduğu mükemmel ailesine geri dönmesine izin verilmesini" umduğunu belirtmişti.

Trump'ın çağrısından birkaç gün sonra da ABD'deki 66 senatör Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen yazdıkları mektupla, Brunson'ın tutukluluğuna son verilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Trump yönetimi ayrıca, Brunson hakkındaki suçlamaların düşmemesi hâlinde Türkiye’ye karşı cezalandırıcı "tedbirler" alabileceği sinyali vermiş, sonrasında ABD Senatosu Türkiye'ye F-35 satışını bloke eden tasarıyı onaylamıştı.

Tasarının gerekçesi olarak Brunson'ın tutukluluk hâlinin sürmesi ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma hava savunma sistemleri almasından duyulan endişe gösterilmişti.

DW,rtr/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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