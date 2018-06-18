HABER

Andrew Finkel: ‘OHAL Şartlarında Seçim Meşrutiyet Kaybettiriyor’

18.06.2018 14:20 | Son Güncelleme

Gazeteci olarak ilk takip ettiği seçim 1983’te Turgut Özal’ın sürpriz zaferiyle sonuçlanan genel seçimler olan Finkel, 24 Haziran seçimlerini Amerika'nın Sesi'ne değerlendirdi ve OHAL şartlarında sandığa giden Türkiye'nin kısıtlanmış bir ülke olduğu eleştirisinde bulundu

Andrew Finkel: ‘OHAL Şartlarında Seçim Meşrutiyet Kaybettiriyor’

Gazeteci olarak ilk takip ettiği seçim 1983’te Turgut Özal’ın sürpriz zaferiyle sonuçlanan genel seçimler olan Finkel’e göre seçim sonuçlarını tahmin etmek güç. Gazeteci, ülkedeki seçim atmosferini “büyük ihtimalle AK Parti en büyük oy oranını alacak ama OHAL’e rağmen muhalefet biraz hareketli” sözleriyle özetliyor.

“Meşrutiyet kaybediyor”

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında getirilen Olağanüstü Hal ilanının, demokratik bir seçime gölge düşürdüğünü vurgulayan Finkel, “Keşke seçimden önce kaldırsaydı OHAL’i bir seçim OHAL şartlarında alabilmek için biraz Meşrutiyet kaybediyor. Serbest bir seçim olmuyor” diyor.

“Seçim ne olursa olsun bundan sonra değişik olacak”

Sık sık dile getirilen Türkiye’nin en büyük sorunu hükümet değil de muhalefet olmadığı eleştirilerini hatırlatan Andrew Finkel, “Demokrasi aslında onu demek istiyor. Alternatif olmayan bir ülkede demokrasi de yoktur. Ama muhalefet ölü dendi. Biraz canlandı, beklenmedik şekilde birleşmiş, kavga etmemiş. Seçim ne olursa olsun bundan sonraki durum değişik olacak.”

20 yıldır Türkiye’de gazetecilik yapan Andrew Finkel’e göre ülkenin birbirine bağlı İki büyük sorunu var. “Demokrasi yok. Hür bir Türkiye olduğunu kimse söylemiyor. Mesela Türkiye’de Wikipedia yasak. Bilgi ekonomisi yasaklanmış bir şekilde nasıl ilerleyecek Türkiye?”

“AK Parti dış piyasalar için eskiden istikrar demekti”

Finkel’a erken seçim kararında etkili faktörün ekonomi mi olduğu sorusunu da yöneltiyoruz. “Ekonomik şartlar tehdit altında. Büyük ihtimalle seçim kazanabilmek için fazla canlandırıldı ekonomisi. Tüketiciye bağlı ekonomisi çok büyüdü son çeyrekte. Yılın ikinci yarısı kimse olumlu bir şey beklemiyor. Son bir iki ayda Lira’nın yüzde 20’si değer kaybetti. Demek ki herkes ekonomi bakımından şüpheli bakıyor. Eskiden AK Parti dış piyasalar için istikrar demekti şu anda şüpheli bakıyor.”

“Kısıtlanmış Türkiye”

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti’nin oy potansiyeli ve cumhurbaşkanlığı adaylığını da değerlendiren Finkel, ‘İlk kurban MHP olacak’ diyor. Finkel Türkiye’deki tabloyu ‘kısıtlanmış Türkiye’ sözleriyle özetliyor. “Son zamanlarda endişe ettiğimiz şey ifade özgürlüğü kısıtlanmış bir Türkiye. Böyle bir Türkiye de, kısıtlanmış bir Türkiye. Yani ilerlemeyecek. Hiç kimse açık açık konuşmak istemiyor. Bu hem kişisel hayatlar hem de memleket için hoş bir şey değil.”

PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu... Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
SIPRI: Nükleer silah üretimine devam ediliyorSIPRI: Nükleer silah üretimine devam ediliyor
Yunanistan'da darbe çağrısında bulunan milletvekiline gözaltıYunanistan'da darbe çağrısında bulunan milletvekiline gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

İlginizi Çekebilir

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Ünlü sunucu Amal El-Avadi canlı yayında işten kovuldu

Ünlü sunucu Amal El-Avadi canlı yayında işten kovuldu

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın

Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ulan fransa,ispanya,italya OHALLe kaç seçime girdi. tek laf ettin mi. bu tip bahaneler, sizin istediğiniz bölücü partilerin seçim kazanmasını temin ve ülkenin bölünmesi. beyaz türklerin kafası basmaz buna ama o bodrum, plajları onlara haram oluverir. yarın yunan bayrağını oralarda görürlerse.
Diğer Haberler
34 yaş küçük kocası öldürülen İngiliz kadın Sri Lanka'da mahsur kaldı!

34 yaş küçük kocası öldürülen İngiliz kadın Sri Lanka'da mahsur kaldı!

Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

Laptop yasağı dünyayı ayağa kaldırmıştı! Yasağın nedeni belli oldu!

Laptop yasağı dünyayı ayağa kaldırmıştı! Yasağın nedeni belli oldu!

Yunanistan'da darbe çağrısında bulunan milletvekiline gözaltı

Yunanistan'da darbe çağrısında bulunan milletvekiline gözaltı

Tüm mal varlığı yeni krala devredildi!

Tüm mal varlığı yeni krala devredildi!

CNN'den Akşener'e özel dosya: Meral Ana

CNN'den Akşener'e özel dosya: Meral Ana

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.