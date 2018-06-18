Andrew Finkel: ‘OHAL Şartlarında Seçim Meşrutiyet Kaybettiriyor’

Gazeteci olarak ilk takip ettiği seçim 1983’te Turgut Özal’ın sürpriz zaferiyle sonuçlanan genel seçimler olan Finkel’e göre seçim sonuçlarını tahmin etmek güç. Gazeteci, ülkedeki seçim atmosferini “büyük ihtimalle AK Parti en büyük oy oranını alacak ama OHAL’e rağmen muhalefet biraz hareketli” sözleriyle özetliyor.

“Meşrutiyet kaybediyor”

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında getirilen Olağanüstü Hal ilanının, demokratik bir seçime gölge düşürdüğünü vurgulayan Finkel, “Keşke seçimden önce kaldırsaydı OHAL’i bir seçim OHAL şartlarında alabilmek için biraz Meşrutiyet kaybediyor. Serbest bir seçim olmuyor” diyor.

“Seçim ne olursa olsun bundan sonra değişik olacak”

Sık sık dile getirilen Türkiye’nin en büyük sorunu hükümet değil de muhalefet olmadığı eleştirilerini hatırlatan Andrew Finkel, “Demokrasi aslında onu demek istiyor. Alternatif olmayan bir ülkede demokrasi de yoktur. Ama muhalefet ölü dendi. Biraz canlandı, beklenmedik şekilde birleşmiş, kavga etmemiş. Seçim ne olursa olsun bundan sonraki durum değişik olacak.”