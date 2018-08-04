Angela Merkel kayıp!

Gazetenin haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, en son geçen hafta eşi Joachim Sauer'le birlikte Bavyera'da düzenlenen Bayreuth Festivali'nde görüldü. Ardından Sauer, tatil için İtalya'ya gitti. Haberde, Merkel ve eşinin yaz tatilini genelde birlikte geçirdikleri belirtilirken, Sauer'in bu kez tek başına tatile çıkmış olmasına dikkat çekildi.

Haberde ayrıca Başbakan'ın ağustos ayı takviminin boş olduğu, Merkel'in birkaç gün önce yapılan bakanlar kabinesinin toplantısına da katılmadığı ve toplantıda kendisini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'un temsil ettiği kaydedildi.

SPEKÜLASYONLARA YOL AÇTI



Sputnik’in aktardığına göre Merkel'in yokluğu Alman medyasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı, ancak Bild'e konuşan sözcüler, Başbakan'ın sağlığının yerinde olduğunu, gelişmelerle ilgili bilgilendirildiğini ve yetkililerin istedikleri anda kendisine ulaşabildiklerini ifade etti.

Bazı haberlerdeyse Merkel'in izin kullanıyor olabileceği belirtildi.

