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Angela Merkel kayıp!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.08.2018 07:47 | Son Güncelleme

Alman Bild gazetesi, Başbakan Angela Merkel’in neredeyse bir haftadır halkın karşısına çıkmadığını duyurdu.

Gazetenin haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, en son geçen hafta eşi Joachim Sauer'le birlikte Bavyera'da düzenlenen Bayreuth Festivali'nde görüldü. Ardından Sauer, tatil için İtalya'ya gitti. Haberde, Merkel ve eşinin yaz tatilini genelde birlikte geçirdikleri belirtilirken, Sauer'in bu kez tek başına tatile çıkmış olmasına dikkat çekildi.

Haberde ayrıca Başbakan'ın ağustos ayı takviminin boş olduğu, Merkel'in birkaç gün önce yapılan bakanlar kabinesinin toplantısına da katılmadığı ve toplantıda kendisini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'un temsil ettiği kaydedildi.

SPEKÜLASYONLARA YOL AÇTI

Sputnik’in aktardığına göre Merkel'in yokluğu Alman medyasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı, ancak Bild'e konuşan sözcüler, Başbakan'ın sağlığının yerinde olduğunu, gelişmelerle ilgili bilgilendirildiğini ve yetkililerin istedikleri anda kendisine ulaşabildiklerini ifade etti.

Bazı haberlerdeyse Merkel'in izin kullanıyor olabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Angela Merkel Bild

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ne güzel bir haber bizde bir hafta siyasiler tvye çıkmasa ülke bayram eder ekonomi kalkınır 7 24 tüm kanallarda birisi var yalan dolan martaval tvyi açıyom artık haberlere değil magazinlere bakıyom
ŞİMDİ AYIP ETTİNİZ.MÜGE ANLI NE GÜNE DURUYOR.ANINDA BULUR.:)))
demekki onuru varmış. bizimkiler hergün karşımızda ve utanma yok
Hücre yenilemeye gitmiştir
Şansöyle tatil yapmasın mı?
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