Angelina Jolie’ye benzemek istemişti! Gerçek hali böyleymiş

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie’ye benzemek için bir dizi estetik ameliyat geçirdiği iddia edilen İranlı blogger Sahar Tabar tekrar ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda Jolie’ye benzemek için en az 50 ameliyat olduğu iddiası ortaya atılan İranlı blogger daha sonra bu iddiaların gerçek olmadığını itiraf etmek zorunda kalmıştı.
Bugün ise Tabar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı… “Ölü Gelin” lakabını alan Tabar, makyajsız halinin fotoğraflarını paylaştı. Tabar’ın yüzünde hiç makyaj olmadan çekilen fotoğrafları büyük beğeni alırken birçok insan, “Neden böyle yapıyorsun, doğal halin gayet güzel” şeklinde yorumlarda bulundu. Her iki fotoğraf da kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Bir anda internet fenomeni olan Tabar, geçtiğimiz aylarda estetik olmadığını sadece makyaj ve fotoşop kullandığını açıklamıştı.
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