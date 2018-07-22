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Angelina Jolie’ye benzemek istemişti! Gerçek hali böyleymiş

DÜNYA HABERLERİ  | 22.07.2018 16:11 | Son Güncelleme

İran'da yaşayan Sahar Tabar geçtiğimiz aylarda dünya kamuoyunun gündemindeydi... Bunun sebebi ise genç kadının Angelina Jolie'ye benzemek için estetik yaptırdığı iddiasıydı. O dönem ayyuka çıkan iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıkarken, Tabar'ın gerçek hali ilk kez paylaşıldı.

Angelina Jolie’ye benzemek istemişti! Gerçek hali böyleymiş

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie’ye benzemek için bir dizi estetik ameliyat geçirdiği iddia edilen İranlı blogger Sahar Tabar tekrar ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda Jolie’ye benzemek için en az 50 ameliyat olduğu iddiası ortaya atılan İranlı blogger daha sonra bu iddiaların gerçek olmadığını itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Bugün ise Tabar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı… “Ölü Gelin” lakabını alan Tabar, makyajsız halinin fotoğraflarını paylaştı. Tabar’ın yüzünde hiç makyaj olmadan çekilen fotoğrafları büyük beğeni alırken birçok insan, “Neden böyle yapıyorsun, doğal halin gayet güzel” şeklinde yorumlarda bulundu. Her iki fotoğraf da kısa sürede binlerce beğeni aldı.

ANGELİNA

Bir anda internet fenomeni olan Tabar, geçtiğimiz aylarda estetik olmadığını sadece makyaj ve fotoşop kullandığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie İRAN Sahar Tabar

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