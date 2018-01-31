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Angeline Jolie Cinsel Şiddete Karşı NATO'ylaÇalışacak

31.01.2018 22:27 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin özel temsilcisi olarak Brüksel’de NATO’yu ziyaret etti. Jolie, cinsel şiddetle mücadelede NATO ile çalışmak istediğini söyledi.

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin özel temsilcisi olarak Brüksel'de NATO'yu ziyaret etti. Jolie, cinsel şiddetle mücadelede NATO ile çalışmak istediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile basın toplantısı düzenleyen Jolie, "Bir yardımsever olarak benim için farklı bir adım. BM özel temsilcisi sıfatıyla gelecek aylarda ve yıllarda Stoltenberg ile çalışıyor olmaktan onur duyacağım” dedi.

Jolie, "Bu çabanın çatışma bölgelerinde gerçek bir fark yaratacak, kadınlara küresel anlamda yaklaşımı değiştirecek siyasi sonuçları olması gerektiği konusunda mutabıkız” dedi.

Ünlü oyuncu, NATO'daki rolünün, hava saldırılarında sivil kayıpların yaşandığı bölgeler gibi yerlerde değişimi sorgulamak olacağını belirtti.

Angelina Jolie'nin bu kapsamda ziyaret etmesi beklenen ilk ülke Afganistan. ABD destekli güçlerin Taleban'la 17 yıldır süren çatışmalar arasında kadın hakları da hayatta kalma mücadelesi sürüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Jolie'nin girişiminden onur duyduklarını söyledi ve "Beraberce suçların en karanlığı olan cinsel şiddeti aydınlatmamız gerek. Sizin kararlılığınız en savunmasızları korumak için daha çok çaba göstermemiz gerektiğini gösteriyor” diye konuştu.

Angelina Jolie, Brüksel'de müttefik ülkelerin daimi temsilcilerinden oluşan Kuzey Atlantik Konseyi ve askeri temsilcilerden oluşan Askeri Komite'nin ortak toplantısına da katıldı.

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