Ankara: AP'nin kararı yok hükmünde

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Perşembe günü kabul edilen "Türkiye’de Mevcut İnsan Hakları Durumu" başlıklı kararın kendileri için yok hükmünde olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AP'nin kararının, "terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulları anlamaktan uzak" olduğu belirtildi. Kararın, "salt eleştiri amacıyla" alındığı ve "dayanaksız iddialardan ibaret" olduğu bildirildi.

Açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye'nin anayasal düzeni ve demokratik meşru hükümetinin hedef alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Devletimizin varlığına ve milletimizin demokratik yaşam hakkına yönelik tehditlerin tamamen bertaraf edilmesi için gereken Olağanüstü Hal (OHAL) gibi etkin tedbirleri almak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ödevi ve en doğal hakkıdır. Esasen OHAL, sadece ülkemizin başvurduğu bir yöntem olmayıp, milli güvenlik mülahazalarıyla bazı AB üyesi diğer ülkelerce de tatbik edilmiştir."