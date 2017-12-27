Ankara Başsavcılığı'ndan Bylock açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen yapılanması üyelerinin birbirleriyle iletişim kurmak için kullandığı iddia edilen şifreli mesajlaşma programı ByLock’la ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, incelemeler sonucunda bağlantı ve veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 cep telefonu hattının, kullanıcılarının iradeleri dışında ByLockIP'lerine yönlendirilmiş olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Bu kullanıcıların, gerçek 'Bylock' kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Mağdurların tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, ByLock' ile ilgili kendilerine iletilen yoğun ihbar ve şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "soruşturma neticesinde edinilen bilgi ve belgelerin MİT ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderildiği ve konunun her yönüyle incelenmesi ve araştırılması talimatı verildiği” ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman da yaptığı açıklamada, "Gülen bağlantılı gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için Gülenci olduğu belirtilen eski TUBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın geliştirdiği bir uygulama ile 11 bin 480 GSM numarasının Bylock IP’lerine yönelendirildiğini" söyledi.

DHA/MK/HS

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