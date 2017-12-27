HABER

Ankara Başsavcılığı'ndan Bylock açıklaması

27.12.2017 18:40 | Son Güncelleme 5 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bini aşkın cep telefonu hattının kulanıcılarıının iradesi dışında Bylock ağına yönlendirildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen yapılanması üyelerinin birbirleriyle iletişim kurmak için kullandığı iddia edilen şifreli mesajlaşma programı ByLock’la ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, incelemeler sonucunda bağlantı ve veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 cep telefonu hattının, kullanıcılarının iradeleri dışında ByLockIP'lerine yönlendirilmiş olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Bu kullanıcıların, gerçek 'Bylock' kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Mağdurların tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, ByLock' ile ilgili kendilerine iletilen yoğun ihbar ve şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "soruşturma neticesinde edinilen bilgi ve belgelerin MİT ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderildiği ve konunun her yönüyle incelenmesi ve araştırılması talimatı verildiği” ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman da yaptığı açıklamada, "Gülen bağlantılı gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için Gülenci olduğu belirtilen eski TUBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın geliştirdiği bir uygulama ile 11 bin 480 GSM numarasının Bylock IP’lerine yönelendirildiğini" söyledi.

DHA/MK/HS

©Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Arap bakandan 'Türkiye'ye karşı birleşin' çağrısı

Arap bakandan 'Türkiye'ye karşı birleşin' çağrısı

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

Rusya'nın Petersburg kentinde patlama!

Rusya'nın Petersburg kentinde patlama!

Terör örgütü YPG'den yeni açıklama: Rusya bize söz verdi

Terör örgütü YPG'den yeni açıklama: Rusya bize söz verdi

İslam dünyasını şaşırtan açıklama: "İstanbul'daki karar Kudüs'ü bölme anlamına geliyor"

İslam dünyasını şaşırtan açıklama: "İstanbul'daki karar Kudüs'ü bölme anlamına geliyor"

Zarrab'a bir şok daha! Lüks yatlarına da el konuldu!

Zarrab'a bir şok daha! Lüks yatlarına da el konuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.