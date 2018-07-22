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Ankara-Berlin İlişkilerinde Normalleşme Sinyali

22.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

Alman basınında çıkan haberlere göre, Federal hükümet Türkiye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımları kısmen kaldırmayı kararlaştırdı. Aynı zamanda ülkeye yönelik, yaklaşık bir yıl önce sertleştirilen seyahat uyarısı da yumuşatıldı

Ankara-Berlin İlişkilerinde Normalleşme Sinyali

Alman basınında çıkan haberlere göre, Federal hükümet Türkiye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımları kısmen kaldırmayı kararlaştırdı. Aynı zamanda ülkeye yönelik, yaklaşık bir yıl önce sertleştirilen seyahat uyarısı da yumuşatıldı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung adlı gazetenin Federal Maliye Bakanı Peter Altmeier’i kaynak göstererek aktardığı habere göre, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen Alman şirketlerine verilen ‘Hermes’ adlı devlet kredi kefaletindeki 1,5 milyar euroluk üst sınır kaldırıldı. Alman hükümeti Hermes garantilerini sınırlama adımını, bazı Alman vatandaşlarının tutuklanması ve Almanya’ya iltica talebinde bulunan FETÖ’cilerin iadesine ilişkin tartışmalarla yaşanan gerilim sonrasında 2017’nin Eylül ayında atmıştı.

Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıyı artırmak üzere alındığı öne sürülen karara rağmen, Alman hükümetinin Türkiye'ye yapılan ihracata tanıdığı kredi garantilerinin geçen sene bir önceki yıla göre artış göstermesi, uygulamanın sonuç getirmediği şeklinde yorumlanmıştı. 2016 yılında Türkiye'ye ihracat yapan Alman şirketlerine 1 milyar 102 milyon euroluk Hermes garantisi verilirken, bu oran geçen 2017’de 1 milyar 458 milyon euro olarak tespit edildi.Hermes kredi ve yatırım garantileri, Alman ihracat şirketlerini yabancı iş ortaklarının ödemeleri aksatması durumunda doğacak zarara karşı korumayı amaçlıyor. Alman Sanayi Birliği verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 6 bin 800 Alman şirket faaliyet gösteriyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 37 milyar euro tutarında.

Öte yandan Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını da yumuşattı. Alman Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan seyahat uyarıları bölümünde, Türkiye’de seçim sonrası yaşanan gelişmeler ve OHAL’in kaldırılması üzerine seyahat uyarısını hafifletildiği duyuruldu. Bir yıl önceki uyarıda yer alan, “Türkiye’nin her yerinde, turistik bölgeler de dahil, Alman vatandaşlarına yönelik gözaltılar hesaba katılmalı” cümlesi çıkarılırken, genel bir uyarıyla Alman vatandaşları için halen ‘yüksek bir gözaltı riski’ bulunduğuna işaret edildi. Dönemin Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Temmuz 2017’de Alman vatandaşı insan hakları savunucusu Peter Steudner’in tutuklanması üzerine seyahat uyarısını sertleştirmiş ve Türkiye'ye seyahat etmek isteyen tüm Almanlar için risklerin söz konusu olduğunu öne sürmüştü.Seyahat uyarısının yumuşatılması ve Hermes kredilerinde sınırın kaldırılması Almanya’nın Türkiye ile gerilen ilişkileri normale dönüştürme sinyali olarak yorumlandı. Özellikle Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in Şubat ayında serbest bırakılması sonrasında ilişkilerde yaşanan normalleşme sürecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki sonbahar aylarında Berlin’e resmi ziyaret yapabileceği tahmin ediliyor.

Bu arada Türkiye’ye tatile giden Alman turist sayısında geçen yıl yaşanan gerilemenin ardından, bu yıl sayının 5 milyonun üzerinde bir sayıya ulaşılabileceği belirtildi. Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig, Alman turistlerin Türkiye'ye ilgisinin yaz aylarında arttığını belirtirken, ''Her ne kadar 2015'teki 5,6 milyon rekor ziyaretçi sayısına ulaşamasak da bu rakama yaklaşmakta olduğumuzu görüyoruz.'' dedi. Fiebig, Alman turistlerin Türkiye'deki kaliteli hizmet ve diğer finansal imkanları başka hiçbir yerde bulamadıklarını, bunun da Türkiye'yi tercih etmelerinde etkili olduğunu kaydetti.

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