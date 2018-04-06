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Ankara Menbiç İçin Pompeo’yu mu Bekliyor?

06.04.2018 19:48 | Son Güncelleme

Türkiye, Menbiç’ten PYD-YPG’nin çıkarılması istediğini yinelerken, Washington’la Suriye konusundaki müzakerelerde Mike Pompeo’nun yeni ABD dışişleri bakanı olarak göreve başlamasıyla ilerleme sağlanmasını bekliyor

Ankara Menbiç İçin Pompeo’yu mu Bekliyor?

Türkiye, Menbiç’ten PYD-YPG’nin çıkarılması istediğini yinelerken, Washington’la Suriye konusundaki müzakerelerde Mike Pompeo’nun yeni ABD dışişleri bakanı olarak göreve başlamasıyla ilerleme sağlanmasını bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Ankara’da yapılan üçlü zirve ardından gözler Suriye’deki gelişmelere odaklandı. Özellikle Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı tamamlamasının ardından PYD-YPG kontrolündeki Menbiç’e askeri müdahalede bulunma ihtimali konuşuluyor. Ancak Menbiç konusunda ABD’nin tepkisinin ne olacağı, Rusya ve İran’la anlaşma sağlanıp sağlanmadığı merak ediliyor.

Suriye’deki son durumu değerlendiren Türk diplomatik kaynaklar, Menbiç meselesi başta olmak üzere ABD’nin pozisyonu açısından yeni bakan Mike Pompeo’nun görevinin Senato tarafından onaylanması sürecinin beklendiğini belirtti.

Rex Tillerson’un Ankara ziyaretinde ilişkilerdeki sıkıntıların giderilmesi ve anlayış birliğine varılması konusunda ortak iradeye varıldığını söyleyen kaynaklar, Tillerson’ın görevden alınması sonrasında Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın’ın başkanlığındaki Türk heyetinin 30 Mart’ta Washington’daki temaslarında “yapıcı görüşmeler yapıldığını ve halen ortak irade bulunduğunu” belirtti. Amerikan tarafıyla Washington’da potansiyel işbirliğinin ana ilkeleri ve esaslarını ele aldıklarını kaydeden kaynaklar, ABD

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