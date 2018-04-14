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Ankara: ‘Operasyonu Memnuniyetle Karşılıyoruz’

14.04.2018 09:49 | Son Güncelleme

Suriye’ye sabaha karşı düzenlenen operasyonla ilgili Türkiye’nin ilk açıklaması’ operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz’ şeklinde oldu. Operasyonun ardından Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı

Ankara: ‘Operasyonu Memnuniyetle Karşılıyoruz’

Suriye’ye sabaha karşı düzenlenen operasyonla ilgili Türkiye’nin ilk açıklaması’ operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz’ şeklinde oldu. Operasyonun ardından Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada operasyondan duyulan memnuniyet dile getirilerek, “Türkiye, 7 Nisan günü Duma’da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir. Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında şu görüşlere yer verildi; ”Kimyasal silahlar dahil kitle imha silahlarıyla ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan saldırılar insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. Yedi yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicili sabittir. Uluslararası toplumun vicdanında bu konuda şüphe yoktur. Türkiye, bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna inanmaktadır.”

Açıklamada ayrıca, başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere tüm uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımının cezasız bırakılmamasını sağlayacak ortak adımlar üzerinde uzlaşmasının elzem olduğu vurgulandı.

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