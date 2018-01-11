HABER

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

11.01.2018 14:12 | Son Güncelleme 35 dakika önce

Ankara, Erdoğan’ın Bahçeli’nin desteğiyle yeniden cumhurbaşkanı olup olmayacağı ve muhalefetin bundan sonra ne yapacağını tartışıyor. Erken seçim olasılığı da tamamen dışlanmış değil. "Hemen her partide sabah ayrı, akşam ayrı hesaplar yapılıyor. Ankara siyaseti toz-duman. Siyaset, hiç bu kadar öngörülemez, içinden çıkılamaz olmamıştı.”

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Bu sözler, Ankara’da siyaset kulislerini en yakından izleyen ve özellikle AKP’deki gelişmeler hakkında analizler yapan gazeteci Sedat Bozkurt’a ait. Bozkurt, Ankara’da siyaset kulislerini bu denli hareketlendiren açıklamayı da MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığını düşünüyor. Bozkurt, “Öyle ki Bahçeli, cumhurbaşkanlığı seçiminde ve sonrasında Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayarak Ankara’daki siyaset senaryolarına, planlarına, hesaplarına yeni bir boyut kattı” diyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 2017’deki anayasa değişikliği uyarınca milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi için öngörülen 3 Kasım 2019 tarihine bir buçuk yıldan fazla bir süre varken, MHP’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını açıkladı. Bahçeli, bu açıklamasıyla da kalmadı, MHP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğini, bu desteğin cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında da süreceğini ilan etti. Erdoğan’ın bu açıklamaya “Şükranlarımı sunuyorum” sözleriyle karşılık vermesi de Ankara’da tüm dikkatleri seçim hesaplarına çevirdi.

BOZKURT: İŞİ EN ZOR ADAM ERDOĞAN

Peki bu hesaplarda hangi konular öne çıkıyor? Erdoğan’ın 2019 planları için Ankara’da neler konuşuluyor? Gazeteci Sedat Bozkurt, DW Türkçe’nin sorularını yanıtlamaya “Ankara’da işi en zor adam Erdoğan” gözlemini dile getirerek paylaşıyor. Çünkü Bozkurt’a göre Erdoğan “Mutlak iktidar olmak zorunda. İktidarını kaybederse her şeyini kaybedeceğini” düşünüyor.

Bozkurt, “İşte bu yüzden Erdoğan, Bahçeli’nin açıklamalarına şükranla karşılık verdi. AKP’li 11.cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le de kavgası bu yüzden. Gül’ü şimdiden siyaset pistine çıkartıp, hırpalamak istiyor ancak Gül ona izin vermiyor” diyor.

Bozkurt’a göre, Erdoğan ile Bahçeli’nin bu denli birbirine yakın davranmasının tek nedeni var.

Bahçeli'nin 2019 hesabı Ankara'yı karıştırdı

“İkisi de birbirinin oylarına muhtaç” diyen Bozkurt, sözlerini “Ancak, Erdoğan için AKP’yi kontrol etmek zorlaştı. Çünkü Gül’le kavgası Erdoğan’a avantaj sağlamıyor. Partide halen Gül’ün bir karşılığı var. Öte yandan hem dış politikada hem de ekonomide Erdoğan hiç de öngöremediği sorunlar yaşıyor. Yani; Bahçeli’nin desteği Erdoğan’a yeter mi, bunu kestirmek çok zor. Ankara’da siyasi hesaplar altüst olmuş durumda” değerlendirmesiyle sürdürüyor.

Gezici'den son seçim anketi! İşte İyi Parti'nin oy oranı

Bozkurt, Bahçeli ile Erdoğan her ne kadar 2019 seçimi için hazırlık yapıyormuş gibi görünse de, erken seçim senaryolarının AKP’de bile gündemden düşmediğini söylüyor. “Muhalefet de bu yüzden kafa karışıklığı yaşıyor. Çünkü ortada hiç öngörülemeyen bir siyasi atmosfer var” diyen Bozkurt, AKP-MHP ittifakının dahi süreç içinde sıkıntı yaşayabileceğini öngörüyor. Bozkurt, bu öngörüsünü de "Bahçeli'nin, partisini elinde tutabilmesi için en az 40-50 vekiline yeniden milletvekilliği sözü vermesi gerekiyor. Çünkü tabanında büyük bir erime var. Milletvekillerine bu sözü verebilmek için de Erdoğan’la ittifak arayışına girdi. Ama hiçbir şey onun için garanti değil. Erdoğan’ın öngörülemez olduğunu o da biliyor” sözleriyle genişletiyor.

ÖZER SENCAR: MUHALEFETİN İKİNCİ TUR ŞANSI VAR

MetroPoll araştırma şirketinin sahibi Prof. Özer Sencar da siyaset kulislerindeki değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerin kamuoyuna yansımalarını yakından analiz ediyor. Sencar, Bahçeli’nin açıklamaları ve MHP-AKP ittifakının olası sonuçlarını DW Türkçe’ye değerlendirirken, “Bahçeli ile Erdoğan’ın ortaklığını, AKP ile MHP’nin seçmen kitlesi birleşiyor diye anlamamak lazım” vurgusu yapıyor.

Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

Bahçeli’nin AKP’ye bu denli yaklaşmasının ‘manidar’ olduğunu ve bunun ‘sıradan bir destek olarak görülmemesi gerektiğini’ anlatan Sencar, “Bir, bir buçuk yıl önce Erdoğan’a çok sert karşı duran Bahçeli’nin şimdi destek vermesi planlı bir stratejinin ürünü. Bu stratejiyi de zaman içinde daha net anlayabileceğiz” diyor.

Sencar’a göre Bahçeli’nin AKP’ye yakınlaşması, MHP tabanındaki oyların MHP’li muhaliflerin öncülüğünde kurulan ve genel başkanlığını Meral Akşener’in yaptığı İyi Parti’ye kaymasını hızlandıracak. “Bu kaymayı süreç ilerledikçe net bir şekilde ölçeceğiz” diyen Sencar, Erdoğan-Bahçeli ittifakının özellikle muhalefetteki arayışları şekillendireceğini öngörüyor.

AKŞENER KÜRT SEÇMENDEN OY ALABİLİR Mİ?

Erdoğan karşısında birisinin seçimi kazanabilmesi için AKP seçmeninden 4-5 puan alması gerektiğini söyleyen Sencar, Erdoğan karşısında iddiasını güçlendirecek bir siyasi figür olarak görülen Akşener’in özellikle Kürt seçmenin oyunu kazanmasını düşünüyor.

Sencar “Akşener önemli bir aktör ama bir engeli var. Dindar, muhafazakar ve Kürtlerden oy almakta zorlanabilir. Yurt içindeki gezileriyle bu zorluğu aşma yönünde bir gayreti olduğunu görüyoruz, ancak onun henüz bu seçmenle arasını çok iyi tuttuğuna dönük bir işareti alamadık. Akşener’in Erdoğan’ın karşısında nasıl bir rakip olacağını da zaman içinde daha net anlayacağız” değerlendirmesi yapıyor.

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Özellikle Bahçeli’nin Erdoğan’la ittifak açıklamasından sonra muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu olmuştu. CHP ile İyi Parti, seçimin ilk turunda Erdoğan’ın karşısına kendi adaylarıyla çıkmayı planlıyor. HDP’de de bu yönde bir eğilim var. Ancak CHP ‘geniş tabanlı bir buluşma’ arzusu içinde.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra yayınlandı! Bugün seçim olsa...

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda Özer Sencar da, “Birinci turda kimse kazanamaz” diyor ve ekliyor: “Muhalefetin ikinci turda kazanabilmesi için mutlaka hem sol hem dindar-muhafazakar ve Kürt oylarını alması gerekiyor. Çok zor ama mümkün. İkinci turda ortak hareket edecek muhalefetin şansı var. Bunun iyi değerlendirilmesi lazım.”

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP cumhurbaşkanı ak parti Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli CHP Meral Akşener erken seçim

En Çok Okunan Haberler

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

İlginizi Çekebilir

Rusya ve İran'dan Türkiye için flaş karar

Rusya ve İran'dan Türkiye için flaş karar

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

Sevgililer Gününde aldatıldı! Erkek arkadaşına kızıp bekaretini satışa çıkardı

Sevgililer Gününde aldatıldı! Erkek arkadaşına kızıp bekaretini satışa çıkardı

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!

Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Devlet Bahçeli Adamsın ADAM! fitnecilerin oyunlarını boşa çıkardın Reis ve Bahçeli omuz omuza verdikten sonra bu Memleketin sırtı yere gelmez Bundan sonrasını Çakallar Düşünsün seçimin ertesi sabahı Birbirlerini yemeye başlayacaklar
AKŞENER Gelecek... kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak... Türkiye IYI Olacak Ne Mutlu Türküm Diyene !..
BU BAHÇELİDEN BİR NANE OLMAZ..ŞU ANA KADAR ORTAYA KOYDUĞU TEK ŞEY..AKP YE PAYANDA OLMAKTIR....BUNDAN SONRADA OLACAĞI TEK ŞEY..YİNE PAYANDALIKTIR...
bu bahçelinin akp ye katkısı % 1-2 ancak olur belkide biri bile bulmaz.
Hile,hurda,oy çalma olmazsa ve ilk turda Erdoğan seçilemezse ikinci turda Meral Hanım kesin olarak seçilir. Ve inanılmaz yetkilere sahip olacağı için tüm rüşvet,hırsızlık,yolsuzluk ve usülsüzlüklerin hesabını fitil fitil burunlarından getirir.Bahçeli ise siyasi mevta olarak, yancı olarak siyaseti tamamlar.
Hem kendisine hem partisine zararı dokunan Bahçeli nin Akpi yede çok zararı dokunacaktır.Bu seçimde Türkiye ittifak çılardan kurtulacaktır.
iki eğriden doğru cıkmaz biri ülküçüyüm diyor etrafında birtane ülküçü bırakmadı mhp den birçok aday cıktı bırakmadı dahası mahkemelik oldu kurultay için imza toplandı malesef kabul etmedi gerekce neydi o delegeler onu genel başkan seçmişti nerdeyse tamama yakın delege ülküsüz bu adammı ülküçü akp bitti para ve imkanlar zoruyla durmakta herkes kötü bir bu ve bunu alkışlayanlar iyi öyle bir dünya yok yalan iftira ve baskılarla bu iş gitmezdi patlardı patladıda ben şahsen önçe ana muhalefet sonrada perdeyi kapatır diyordum ama ana muhalefetliğide görmeden kapatacak perdeyi
Bugün, Türkiye ekonomisi bu durumda iken;memur,işçi,emekli,esnaf ve köylü süper durumda iken velhasıl bu oylar halen iktidar partisinin oy oranını %40 civarında ise şayet, bu ülkede gerçekten de bir garip durum var demektir.Hele ki sayın Bahçelinin, siyasi tavır ve tercihi bu durumda iken %10 çok inandırıcı ve gerçek olamaz.Yani olay gerçektende böyle sonuçlanacak olursa şayet, MEHTERİ ÇOK FAZLA ve derinden vermek gerek.Allah ülkemize çok yardım etsin İNŞALLAH.
Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül arasında var olduğu söylenen kavga yada iplerin gerilmesi olayı tamamen yeni oluşturulmuş senaryonun bir parçası, eskiler bu tür olaylara kayıkçı dövüşü ya da danışıklı dövüş derler, iki tarafın da yaptıkları ve söyledikleri bilgileri dahilinde olan şeylerdir aslında ortada kavga falan yoktur amaç bir kesimi keklemektir ve oylarını cukkalamaktır, seçim öncesi düşman ilan edilen dışlanan hatta terörst ilan edilerek oy arttırma şeklinin farklı bir versiyonudur yine %50'yi bir şekilde etkilemek ve hülooğğğğ dedirtmek için ortaya konmuş bir oyundur.
Diğer Haberler
Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Avrupa'da savaş! Ukrayna'dan şoke eden fotoğraflar

Avrupa'da savaş! Ukrayna'dan şoke eden fotoğraflar

Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması

Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması

Canan Karatay'ın grip aşısına yönelik Sağlık Bakanı'ndan yanıt geldi

Canan Karatay'ın grip aşısına yönelik Sağlık Bakanı'ndan yanıt geldi

Gizemli radyo ışınları uzaylılardan mı geliyor?

Gizemli radyo ışınları uzaylılardan mı geliyor?

Anket: Merkel 2021'e kadar dayanamayacak

Anket: Merkel 2021'e kadar dayanamayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.