Ankara son noktayı koydu: ilk F-35 teslimatı yarın

Bozdağ, "(F-35'lerin teslimi) Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını Türkiye'ye şart koşması bir tehdittir," dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Türkiye'ye F-35 teslimatının Perşembe günü Teksas'ta yapılacak törenle gerçekleştirileceği belirtildi. ABD Senatosu Türkiye'ye silah satışını askıya alan bir tasararı hazırlamış ancak tasarı henüz Trump'ın onayından geçmediği için yasalaşmamıştı.

