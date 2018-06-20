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Ankara son noktayı koydu: ilk F-35 teslimatı yarın

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2018 12:26 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ "F-35 projesi kapsamında Türkiye için üretilen uçaklarla ilgili gerekli bağlantılar yapılmıştır. Yarın F-35'in ilk teslimi yapılacaktır," dedi.

Ankara son noktayı koydu: ilk F-35 teslimatı yarın

Bozdağ, "(F-35'lerin teslimi) Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını Türkiye'ye şart koşması bir tehdittir," dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Türkiye'ye F-35 teslimatının Perşembe günü Teksas'ta yapılacak törenle gerçekleştirileceği belirtildi. ABD Senatosu Türkiye'ye silah satışını askıya alan bir tasararı hazırlamış ancak tasarı henüz Trump'ın onayından geçmediği için yasalaşmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
F-35 ABD Bekir Bozdağ Senato Türkiye

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
F-35 uçaklarını neden istiyorsunuzki yerli uçak yerli tank yapmıyormuydunuz..şimdi kalkmış Amerikadan uçak dileniyorunuz yazıkk...siz ancak anadoludaki cahil kesimi kandırırsınız..Aziz Nesin zamanında %60 kesim cahil demişti az bile demiş %90 kesimi cahil..şu ülkede yaşamıyı gerçek anlamda hak eden %10 kesim var gerisi boş...
Bekleyin belki teslim eder Abd kandırıldık demeyinde
Teslim etmiyorlar, Yarın Türk pilotlar Amerika'daki üs de eğitim almaya başlayacaklar.
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