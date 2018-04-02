Ankara: Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Şubat 2015'te yapılan ve Şah Fırat adı verilen operasyonla Suriye'nin Karakozak köyünden, Türkiye sınırına daha yakın bir noktada olan Suriye Eşmesi köyüne taşınan Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu hakkında açıklamada bulundu.

Işık, TRT Haber'de katıldığı programda "Zamanlamasını bilemem ama eninde sonunda Süleyman Şah eski yerine taşınacaktır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım da geçen Aralık ayında yaptığı açıklamada, "Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun Suriye'deki işler yoluna girdikten sonra aynı yerde tekrar faaliyete geçeceğini" söylemişti. Yıldırım, türbenin kısa vadede güvenlik sebebiyle boşaltıldığını, Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun yerinin Türkiye'nin mülkü olduğunu ifade etmişti.

Daha önce iki kez yer değiştirdi

Türkiye sınırları dışındaki tek Türk toprağı olan türbe ve karakol, bölgedeki IŞİD tehdidi nedeniyle 22 Şubat 2015'te Suriye Eşmesi köyüne taşınmıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından Şubat 2015'te operasyonla ilgili yapılan açıklamada, türbenin daha önce Caber Kalesi eteklerinde bulunduğuna ve 1975 yılında baraj inşaatı nedeniyle Karakozak'a taşındığına işaret edilmişti.