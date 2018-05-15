Ankara ve Diyarbakır'da Kudüs Protestoları

BDS (The Boycott, Divestment, Sanctions) Hareketi Türkiye, Halkevleri Derneği’nin desteğiyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde Filistin’de yaşananları protesto etti. BDS Hareketi, dünya genelinde eşitsizliklere tepki göstermesi ve Filistin Sorunu'nuyla da yakından ilgilenmesiyle tanınıyor. Uluslararası kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlayan BDS, Türkiye'de de Halkevleri Derneği gibi kuruluşlarca destekleniyor. BDS Türkiye, bugün ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde az sayıda katılımcıyla Filistin’e son günlerde yaşananları protesto eyleminde bulundu. Ankara polisi, ABD Elçiliği önüne geçiş izni vermediği eylemcileri Ankara Sanayi Odası önünde güvenlik çemberi altında tuttu. Eylemciler, burada basın açıklamasını yaptı. BDS Türkiye'nin açıklamasında, "Bugün 15 Mayıs, Filistin halkının 'Nakba olarak adlandırdığı 15 Mayıs 1948 tarihli felaketin 70. yıldönümü" anımsatması yapıldı. Bugün Filistin'in tamamıyla parçalandığını ve İsrail işgali altında kaldığının vurgulandığı açıklamada, İsrail vatandaşı olan Filistinlilere ise ayrımcılık uygulandığı kaydedildi. Açıklamada, "Diğer yandan Filistinliler, Birleşmiş Milletler’in 194 sayılı kararıyla tanınan geri dönüş hakkı için 30 Mart Toprak Günü’nden beri kanlarıyla, canlarıyla direniyor. Başta abluka altındaki Gazze olmak üzere Filistin’in pek çok bölgesi haftalardır geri dönüş eylemlerine sahne oldu. Bir buçuk ay boyunca işgal güçleri pek çok defa Gazze’deki yürüyüşlerin üzerine ateş açtı ve 50’ye yakın Filistinli hayatını kaybetti. Dün, bu yürüyüşlerin devamı olarak ve Kudüs’e sahip çıkmak için genel grevle eş zamanlı olarak gerçekleşen sivil protestolara ise gerçek mermiler ve havan toplarıyla ölüm yağdırıldı ve onlarca insan katledildi. Buradan, topraklarına geri dönüş için korkusuzca yürüyen Filistinlileri selamlıyor ve bu uğurda şehit düşenlerin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Uluslarası kamuoyuna çağrı yapılan açıklamada, "Nakba günü vesilesiyle aynı zamanda bir kez daha, Siyonist oluşumun tüm alanlarda boykot edilmesi, yalnızlaştırılması ve tecrit edilmesi çağrısını yineliyoruz. Özellikle ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması ve geri dönüş yürüyüşlerine yapılan saldırıların katliam boyutu alması karşısında Türkiye hükümetine, iki yıl önce İsrail’le varılan normalleşme anlaşmasını iptal etme ve başta doğalgaz işbirliği olmak üzere İsrail’le her türlü işbirliğinden vazgeçildiğini ilan etme çağrısı yapıyoruz" mesajları verildi. HDP’li Kürkçü: “ABD, iki devletli çözümü imha etti” HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de eyleme katılanlar arasındaydı. Kürkçü, basın açıklaması sonrasında söz adı ve “ABD'nin Kudüs’ü başkent ilan ederek iki devletli çözüm perspektifini imha eden tutumu sonrasında Netanyahu rejiminin azgınlaşacağını bekliyorduk. Ama Nakba'yı bir katliam günü haline getirmesi, bu kadar çabuk bu işareti alarak Filistin halkına karşı yok etme savaşını sürdürmekte kararlı olduğunu ilan etmesi, onun aslında hiçbir zaman iki devletli çözüm fikrini benimsemediğinin açık bir göstergesidir. Öte yandan bu mücadele, bu kavga, dinler arasında bir kavga ya da dinler sayesinde kazanılacak bir mücadele değildir. Netanyahu'nun arkasında bütün İsrail toplumu yoktur. İsrail'in sol, sosyalist, özgürlükçü, insan haklarından yana güçleri bu işgale kuvvetle karşıdır. Ne var ki İsrail'in yanında Arap dünyasının İslami nüfusa sahip ülkelerinin bir bölümü, ABD ekseninde açıkça saf tutmaktadır” dedi.

Çavuşoğlu telefon diplomasisi yürütüyor Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, bugün mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirerek, ABD ve İsrail’in tutumuna karşı uluslararası ortak tepki verilmesi çağrısında bulunuyor. Çavuşoğlu, dün akşam Filistin Dışişleri Bakanı ile başladığı görüşme trafiğini bugün de Ürdün, Umman, Polonya, Burkina Faso, Endonezya, İran, Katar, Kazakistan, Kuveyt ve Afganistan dışişleri bakanlarıyla sürdürdü. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) olağanüstü toplantı düzenlemesi konusunda İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile de görüştü. Ayrıca AKP il teşkilatları da, öğle namazına müteakip camii bahçelerinde ABD’nin İsrail elçiliğini Kudüs’e taşıması aleyhine basın açıklaması yaptı. Ankara’da AKP İl Başkanı Başkanı Hakan Han Özcan’ın okuduğu ortak bildiride, “Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti ve bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir” görüşü ifade edildi.

​Diyarbakır'da da protesto eylemi düzenlendi Öte yandan ABD’nin Kudüs Büyükelçiliğinin açılışı sırasında çıkan olaylar, Diyarbakır’da da bir yürüyüşle protesto edildi. Yürüyüşün ardından yapılan konuşmalarda ise, İsrail ile ilişkisi olan İslam Ülkeleri hedef alındı. Kentteki İslami sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen yürüyüş İstasyon meydanında başladı. Yürüyüş öncesi alanda toplanan kalabalık, İsrail ve Amerika aleyhine slogan attı. Ellerinde Gazze’de yaşanan olaylara tepki mesajları içeren dövizler taşıyan göstericiler, Sur’a doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sloganlar eşliğinde yaklaşık yarım saat yürüyen grup daha sonra Ali Emiri Caddesi üzerinde toplandı. Grup burada bir süre daha tekbir getirerek, slogan attı. Daha sonra yapılan konuşmalarda, İsrail ve Amerika kadar İslam ülkeleri de hedefteydi. İslami STK’lar ilk sözü alan Yunus Memiş, İsrail’in devlet olarak tanınmamasını istedi. Memiş, “İsrail, Amerika devletinin Ortadoğu karakoludur. Bir devlet olarak tanınmış olması ve başta BM olmak üzere, pek çok uluslararası örgüte üye olması İsrail’e meşruiyet kazandırmamaktadır. Buna rağmen halkı Müslüman olan ülkeler gibi Türkiye tarafından da bir devlet olarak tanınmış olması karşısında İsrail ile ilgili sorunların milletler arası hukuk kuralları çerçevesinde bir çözüme kavuşturulması gerekir. Milletler arası hukukta bu alanda pek çok çare bulunmaktadır. Bu çarelerden biri de İsrail’i bir devlet olarak tanıma kararının geri alınmasıdır. İsrail’e karşı milletler arası hukuk çarelerine başvurulmadan, ceberut ve işgalci uygulamalarına karşı salt kınama mesajı yayınlamakla ancak halkını kandırmış olursun. Herkes biliyor telefon diplomasisiyle, lanet okumakla belli bir yere kadar adım atılıyor. Ancak İsrail bunlardan da anlamıyor. İsrail’e ancak yaptırım yapmakla bazı şeyler çözülür. İsrail güçten anlar. İsrail’le yapılan anlaşmaları tüm İslam ülkeleri yırtıp bir kenara atmalıdır. Her İslam ülkesi yöneticileri, halkını sokağa dökmelidir ”dedi.