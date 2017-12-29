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Ankara ve İstanbul’da IŞİD Operasyonu: 75 Gözaltı

29.12.2017 19:12 | Son Güncelleme 5 saat önce

Ankara’da haklarında gözaltı kararı bulunan çoğu yabancı uyruklu 46 şüpheliden 29'u yakalandı. İstanbul’da 23 farklı adrese düzenlenen baskınlarda IŞİD zanlısı 46 kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen IŞİD operasyonlarında 75 kişi gözaltına alındı. Yeni yıl öncesi sıkılaştırılan güvenlik önlemleri kapsamında dün de 120 kişi tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre eşzamanlı operasyonlara 500 polis katıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haklarında gözaltı kararı verdiği çoğu yabancı uyruklu 46 şüpheliden 29'u yakalandı. Baskınlarda ele geçirilen malzemelerden, şüphelilerden bazılarının, yılbaşında saldırı için hazırlık yaptıkları tespit edildi.

İstanbul'da 23 farklı adrese düzenlenen baskınlarda da polis IŞİD üyesi olduğundan şüphelenilen 46 kişiyi yakaladı. Polis açıklamasında, yakalananların 43'ünün yabancı olduğu belirtildi. Şüphelilerin IŞİD için kaçakçılık ve hırsızlık olaylarına karıştığı belirtildi.

İstanbul'da ünlü gece kulübü Reina'ya 2016'yı 2017'yi bağlayan gece saldırı düzenlenmiş, 39 kişi hayatını kaybetmişti. IŞİD'in üstlendiği saldırıyı düzenleyenlerin yargılanmasına bu ay başlanmıştı.

Yılbaşı kutlamaları öncesi büyükşehirlerde güvenlik önlemleri arttırılmış durumda. 31 Aralık gecesi İstanbul'da 37 bin polis görev yapacak; güvenlik nedeniyle bazı sokak kutlamaları da yasaklanmış durumda. Başkent Ankara'da da kutlamaların merkezi Kızılay Meydanı'na, güvenlik gerekçesiyle yılbaşı gecesi girişler yasaklandı.

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