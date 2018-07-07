Ankara Washington'un İran'a Yönelik Tavrından Rahatsız

Uzmanlar, Türkiye ve İran'ın tarih boyunca birbirine rakip iki ülke olduğunu, ancak Türk hükümetinin Washington ve Tahran arasında yaşanacak herhangi bir anlaşmazlığın içine çekilmesi olasılığına karşı temkinli davrandığını söylüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üst düzey danışmanlarından olan ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Türkiye'nin sadece Birleşmiş Milletler yaptırımlarını uygulayacağını, başka hiçbir yaptırım uygulamayı kabul etmeyeceğini kaydetti. Yetkili, Türkiye'nin başka ülkelerin emellerine alet edilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, İran'a yönelik yaptırımların tüm bölge açısından olumsuz etkileri olacağını ve bunun son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

İstanbul'daki düşünce kuruluşu Edam'ın direktörü Sinan Ülgen, ”Türkiye'nin İran'la ortak sınırı var, Türkiye yüzyıllar boyunca İran'la sorunlu ilişkiler yaşadı. Ancak aynı zamanda İran'la yan yana var olmaya devam edeceğini biliyor. İran'ın bölgede oynadığı rolün de farkında. Bu nedenle de İran ve Amerika arasındaki meselelerde taraf tutmak istemiyor,” şeklinde konuşuyor.

Türkiye-İran ilişkileri, işbirliği ve rekabetin tedirginlik verici karışımı olarak nitelendirilebilir. Enerji kaynakları açısından yoksul olan Türkiye, İran'dan petrol alıyor. Türkiye ayrıca İran doğalgazını en çok ithal eden ülke.

Uzmanlar, Türkiye'nin, Amerika'nın İran'a yönelik geçmişte uyguladığı başka bazı yaptırımları da ihlal ettiğini hatırlatıyor. İran uzmanı Cemşit Assadi, ”Ankara, başından bu yana, özellikle de İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejat döneminde uygulanan yaptırımlardan büyük kar elde etti. Türkiye, İran'ın yaptırımları aşmasına yardımcı olan iki-üç ülkeden biriydi,” diyor.

Cemşit Assadi, geçmişe oranla günümüzde uluslararası arenada daha çok tecrit edilen Türkiye'nin yaptırımları delmeye hazır olabileceğini söylüyor. Uzman, ”Yaptırımları ihlal etmenin bu sefer daha zor olacağını düşünüyorum, İsrail ve Avrupa Birliği'yle arası iyi olmayan Ankara, Washington'a kafa tutmadan önce iki kez düşünebilir,” şeklinde konuşuyor.