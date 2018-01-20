Ankara YPG Milislerine Askeri Baskıyı Yoğunlaştırdı

Hafta içinde Ankara'ya bir mesaj gönderen Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, açıklamasında, ”bu durum yanlış yorumlanmış, yanlış tanımlanmıştır. Kimileri hatalı konuşmuş. Hiçbir şekilde sınır güvenlik gücü kurmuyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Tillerson ayrıca Amerika'nın sadece IŞİD işgalinden kurtarılan bölgelerde yaşayanların eğitimine devam edilmesini planladığını kaydetmişti.

Afrin, Amerika'nın IŞİD'le mücadelede kilit müttefiklerinden biri olarak kabul ettiği YPG milislerinin kontrolu altında bulunan birkaç Kürt kantonundan biri.

Türkiye'nin Kürt YPG milislerinin kontrolundaki Afrin'e müdahalede bulunma tehdidi, Amerika önderliğindeki koalisyonun 30 bin kişilik bir sınır güvenlik gücü oluşturma kararını açıklamasını izliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oluşturulması planlanan sınır güvenlik gücünü ”terör ordusu” olarak tanımladı. Erdoğan, Türk hükümeti tarafından PKK terör örgütüyle bağlantılı oldukları öne sürülen YGP savaşçılarından oluşması nedeniyle bu gücü dağıtacaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu açıklamanın yeterli olmadığını belirtti. Türk güçleri, Afrin'e yönelik bombardımana başladı ve bölgedeki varlığını güçlendirmeyi sürdürdü.

Bölgedeki gerginliğin tırmanmasına Şam'dan da yanıt geldi. Suriye Dışişleri Bakan Vekili Faysal Mekdad, yaptığı açıklamada, ”Türkiye'nin Afrin bölgesinde çatışma çıkarması durumunda bunu Türk ordusu tarafından yapılmış bir saldırı hamlesi olarak kabul edeceğiz” dedi.

Gazeteci Semih İdiz, bu konuda, ”Ortadoğu'daki oyunun parçası, ülkelerin birşeyi doğrudan dile getirmesi ya da kendileri adına başkasının konuşmasını sağlamasıdır. Şam'ın Mekdad aracılığıyla gönderdiği açıklama önemli çünkü bu açıklama, Moskova tarafından dolaylı olarak yapılan bir açıklamadır” yorumunda bulundu.

Bir yandan Kürtler'i desteklerken diğer yandan Türkiye ve NATO'daki müttefikleri arasındaki bağların zayıflamasından yararlanmaya çalışan Rusya ise hassas bir denge tutturmaya çalışıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, hafta içinde Moskova'yı ziyaret ederek Ankara'nın askeri operasyona ilişkin planlarını aktardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'yla işbirliğinin YPG'ye karşı düzenlenecek her türlü askeri müdahale için hayati önem taşıdığını kaydetti. Rusya, Türk güçleri ve Suriyeli Kürt milisler arasında çatışma yaşanması riskini önlemek üzere Afrin'de asker konuşlandırdı. Türk Hava Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenleyeceği her türlü hava saldırısı için Moskova'nın izin gerekiyor. Bunun nedeni, Rusya'nın Suriye'de uçaksavar füze bataryaları bulundurması.