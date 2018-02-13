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Ankara ziyareti öncesi ABD Dışişleri Bakanı'ndan soğuk mesaj

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2018 17:31 | Son Güncelleme

Türkiye'de görüşmelerde bulunmak üzere gelecek ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, terör örgütü PYD'nin güçlerini Afrin'e gönderdiğini itiraf etti. Tillerson, Zeytin Dalı Harekatı için "Bizim Suriye'nin doğusunda DEAŞ'ı yenmek için verdiğimiz savaştan uzaklaşmalara yol açtı" diye konuştu.

Ankara ziyareti öncesi ABD Dışişleri Bakanı'ndan soğuk mesaj

Sputnik'te yer alan habere göre Ortadoğu turundaki ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuveyt'te yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı için "Bizim Suriye'nin doğusunda DEAŞ'ı yenmek için verdiğimiz savaştan uzaklaşmalara yol açtı" dedi. Tillerson, Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'nin doğusundaki terör örgütü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu DSG birliklerinin Afrin'e kaymasına yol açtığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ankara Suriye DAEŞ Afrin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
abd ye burada kimse devlet kurdurtmaz harcadığı parası ve prestiji üç kuruşluk olur o kadar
ortadoğüya yerleşme planlarıyın temel ayaklarını kurmaya çalışıyorsunuz..sinsi olduğunuz kadarda kalleş bir ülkesiniz..ortadoğuda kardeşi kardeşe vurdurarak.kin ve nefret tohumu ektiğiniz yerleri kan ve göz yaşı ile sulamaktasınız.
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