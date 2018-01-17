AnkaraBerlin hattında güvenlik diplomasisi

PKK ile mücadele konusunda Türk tarafını bilgilendiren Alman tarafı, iade talepleri konusunda ise somut kanıtlar bekliyor.Türkiye ile Almanya arasında ilişkileri normalleştirmeye dönük atılan adımlara bir yenisi eklendi. İki ülkenin üst düzey yetkilileri, anlaşmazlıkların kaynağında olan güvenlik ve terörle mücadele konularını ele almak üzere bugün Berlin’de bir araya geldi.

Ankara-Berlin hattındaki güven bunalımının giderilmesinde önemli bir rol oynaması hedeflenen ve iki gün sürmesi öngörülen güvenlik alanındaki istişarelerde, Alman heyetine Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emily Haber, Türk heyetine ise Türkiye İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce başkanlık ediyor.

Müsteşar İnce, Berlin ziyaretini, Federal Meclis önünde kendisine eşlik eden Türk heyetiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak da duyurdu.

Ankara’dan yeşil ışık

Türkiye ile Almanya arasında son dönemde yaşanan siyasi anlaşmazlıklar, güvenlik alanında işbirliğini sekteye uğratmıştı.

Özellikle yabancı savaşçılar konularındaki diyalog, istihbarat paylaşımı ve organize suçlarla mücadele alanındaki işbirliği durma noktasına gelmişti.