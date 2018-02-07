Ankara'da Berlin ile yeni sayfa umudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Almanya'da anlaşmaya varılan koalisyon görüşmeleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Erdoğan'ın Almanya'daki seçimlerden sonra Başbakan Angela Merkel'le telefonda görüştüğünü hatırlatan Kalın, "Biz bunların Türk-Alman ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasına vesile olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Kalın, Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz'un dışişleri bakanı olmasının Almanya'nın içişleri olduğunu belirtti.

Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Kalın, vize serbestisi ile ilgili çalışmanın tamamlandığını ve AB'ye teslim edildiğini ifade etti. "Bu gerçekleşirse Türkiye'nin AB'ye bakışı da değişecektir. İlişkilerde yeni bir ivme kazandıracak" diyen Kalın, 26 Mart'ta Varna'da Erdoğan'ın da katılacağı AB-Türkiye zirvesini çok önemsediklerini de vurguladı.

Başbakan Yıldırım Münih'e geliyor

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım'ın da önümüzdeki hafta Almanya'ya gelmesi bekleniyor. Yıldırım'ın 16-17 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'na katılacağı bildirildi. Yıldırım son olarak geçen yılın Mart ayında Almanya'ya gelmiş ve Başbakan Merkel'le görüşmüştü.

Geçen yılki referandum etkinliklerine Türk siyasetçilerin katılımının engellenmesi Almanya ve Türkiye arasında gerginliğe neden olmuş ve geçen yıldan bu yana Türkiye'den Almanya'ya üst düzey ziyaret gerçekleşmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden beri Almanya'yı ziyaret etmedi.

DW,dpa/HS,BK

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