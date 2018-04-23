Ankara'da CHP'nin ortak aday diplomasisi

CHP'li Engin Altay'a göre büyük sürprizler olacak.Türkiye'de muhalefet partileri, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ittifak yapmanın yollarını arıyor. CHP'li 15 vekilin istifa edip İYİ Parti'ye geçmesini sağlayarak İYİ Parti'nin seçime girmesi önündeki olası engelleri kaldıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın karşısına şansı en yüksek adayı çıkarmak için kapsamlı bir ittifak diplomasisi başlattı. Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak bir adayla çıkmasını isteyen Kılıçdaroğlu'nun bu yöndeki görüşünü ilk olarak İYİ Parti lideri Meral Akşener'le paylaştığı, ancak Akşener'in ortak cumhurbaşkanı adayı fikrine sıcak bakmadığı bilgisi Ankara'da siyaset kulislerine yansıdı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşüp "ortak aday" konusunda prensipte anlaştığı yönündeki bilgi de siyaset kulislerini hareketlendirdi. CHP kulislerine göre Kılıçdaroğlu'nun, Karamollaoğlu ile Akşener'in yarın yapacağı görüşmeye göre ortak aday konusundaki fikir netleşecek.

"Büyük sürprizler olacak" CHP'nin ittifak arayışlarını, İYİ Parti'nin seçime girebilmesinin CHP açısından ne anlama geldiğini ve muhalefet cephesinde yürüttükleri temasları DW Türkçe'ye değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Evet, 15 milletvekilimizin İYİ Parti'ye geçmesiyle bir ittifak adımı attık. Hayır bloğu ya da ittifak cephesi demeyelim. Demokrasi bloğu diyelim. Biz, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye'de yaşanan demokrasi sıkıntısını ortadan kaldırmak için tüm içtenliğimizle çalışıyoruz. İYİ Parti'nin seçime girmemesi için hak gaspeden AKP-MHP ittifakının demokrasi ayıbını ortadan kaldırdık. Başka adımlarımız da gelecek" diye konuştu. Altay, bu adımların ne olacağı sorusunu ise "Çok büyük sürprizler olacak" sözleriyle yanıtladı. CHP'nin İYİ Parti işbirliği ile başlayan ittifak cephesini genişletmek için muhalefetteki tüm partilerle yakın temasının sürdüğünü ve bu temasların "çok iyi gittiğini" ifade eden Altay, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 40'ın üzerinde oy alamayacağını savundu. Altay, muhalefet cephesinin bu gerçekten hareketle "en iyi ve güçlü formülü" bulmaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için "Zaten doğal bir ittifak olacak. İlk turda Erdoğan karşısında olan demokrasi bloğu, ikinci turda daha da güçlenecek" diyen Altay, ortak aday konusunda Saadet Partisi'nin Meral Akşener'i ikna etmeye çalışacağı haberlerine "Görüşmeler sürerken bu konuda konuşmak doğru olmaz" şeklinde yanıt verdi. Altay, İYİ Parti ve Saadet Partisi'yle "çok verimli" görüşmeler yaptıklarını da sözlerine ekledi. "Demokrasi bloğu buluşacak" İYİ Parti'den Yusuf Halaçoğlu ise CHP başta olmak üzere muhalefetle yaptıkları temaslar için "Biz kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağız. Akşener, başlı başına bir aday olacak" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun "ortak aday" konusunda Akşener'i ikna edemediği bilgisini doğruladı. "Cumhurbaşkanlığı için bizim muhalefetle ortak bir aday düşüncemiz yok" diyen Halaçoğlu, İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için İYİ Parti ile yapılan işbirliğinin tüm muhalefet için "cesaret verici" olduğunu söyledi. "Demokrasi bloğu ikinci turda buluşacak" diyen Halaçoğlu, sözlerini "İlk turda kazanma şansı olsaydı, MHP'yle bir ittifaka gitmeyi ister miydi? MHP, erimiş bir parti. İlk turda Erdoğan yüzde 42'yi geçemeyecek" şeklinde sürdürdü.