Ankara’da İsrail ve ABD’ye tepki büyüyor

AKP, CHP ve MHP İsrail’i ortak bildiriyle kınadı, ABD’yi “katliamı teşvik etmekle” suçladı.ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail müdahalesini "devlet terörü” olarak gören Ankara; bir yandan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bir yandan da BM nezdindeki girişimlerini yoğunlaştırdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cuma günü toplanması beklenen İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el Useymin’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İslam dünyasının İsrail saldırılarına sessiz kalmaması gerektiğine vurgu yaptı. Useymin’in de görüşmede İsrail’e son dönemin en sert tepkilerinden birisinin verileceğini dile getirdiği belirtildi. Bakan Çavuşoğlu, İran başta olmak üzere bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmelerini sürdürürken, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan İsrail’in Ankara Büyükelçisi Etian Naeh’e “Ülkene dön” notası verildi. Mavi Marmara saldırısı nedeniyle Türkiye ile İsrail arasında altı yıl süren diplomatik krizin ardından 2016 sonlarına doğru Ankara’ya gelen Büyükelçi Naeh’in kısa süre içinde ülkeden ayrılması bekleniyor. İsrail Büyükelçiliği yetkilileri, Naeh'in “yakın zamanda Ankara’ya dönemeyeceğini” belirtiyor.

Türkiye Gazze'deki olayların ardından Pazartesi günü ABD ve İsrail'deki büyükelçilerini istişare için Ankara'ya çağırmıştı. TBMM'de özel oturum İsrail’in Gazze saldırıları ve ABD'ye tepki Ankara’da tüm siyasi partilerin ortak gündem maddesi oldu. TBMM’de Kudüs özel oturumu yapıldı. Oturumu yöneten TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “İsrail’in Ortadoğu’da barış ve huzuru bozmaya dönük eylemleri ABD’den himaye görmektedir” dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, “ABD çözümün değil, sorunun parçasıdır” ifadelerini kullandı. Kahraman ile Bozdağ, “İsrail’i lanetliyoruz” mesajı verdikten sonra AKP, CHP ve MHP tarafından İsrail’in Gazze’deki saldırıları ortak bir bildiri yayımlanarak kınandı. TBMM kürsüsünden okunan bildiride, “ABD’nin ve İsrail’in BM kararlarını yok saymasına, uluslararası toplumun iradesine ve evrensel değerlerine meydan okumasına karşı Filistinlilerin barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu gibi insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır” denildi. Bildiride, ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması “İsrail katliamına ve haksızlıklarına teşvik” olarak nitelendirildi. Bildiride uluslararası topluma “Gün boyu savunmasız masumlar öldürülürken dünyadan etkili, sonuç doğurucu seslerin çıkmayışı, Arap Birliği ve BM başta olmak üzere uluslararası kurumların açık tavır almayışı Filistin sorunuyla tarihi, toplumsal ve kültürel olarak ilgili ülkelerin klişe ifadelerin ötesine geçmeyişleri tarihin hafızasına kan ve ateşle kazınacaktır” eleştirisi de yöneltildi. Bildiride, Türkiye’nin Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürmekte kararlı olduğu mesajı da verildi.