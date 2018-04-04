Ankara’da Üçlü Suriye Zirvesi

Rusya, İran ve Türkiye cumhurbaşkanları Suriye’deki çatışmaya çözüm bulmaya yönelik görüşmeler için Ankara’da masaya oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye’nin geleceği konusunda geçen Kasım ayında Soçi’de yaptıkları benzer toplantının ardından ikinci kez bu sefer Ankara’da biraraya geldi.

Ankara’daki toplantı, liderlerin Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve yerel ateşkeslerin devam ettirilmesine bağlılıklarını yeniden teyit niteliği de taşıyor. Görüşmelerde ayrıca sınır güvenliği, insani yardımların dağıtımı ve anayasanın hazırlanması konuları da ana odaklardan.

Rusya ve İran, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a destek verirken, Türkiye Şam rejimini devirmek isteyen isyancıları destekliyor. Üç ülke, Suriye hükümetiyle muhalefet arasında bir dizi görüşmeler turunu organize etmiş ve Suriye’deki 4 bölgede bölgesel ateşkes anlaşmaları sağlamıştı.

Toplantının başında üç lider el ele fotoğraf verdi ancak açılış konuşmaları yapmadı. Daha öncesinde Ruhani, Putin ve Erdoğan’la ayrı ikili görüşmeler yapmıştı.