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Ankara’da Üçlü Suriye Zirvesi

04.04.2018 16:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye’nin geleceği konusunda geçen Kasım ayında Soçi’de yaptıkları benzer toplantının ardından ikinci kez bu sefer Ankara’da biraraya geldi

Ankara’da Üçlü Suriye Zirvesi

Rusya, İran ve Türkiye cumhurbaşkanları Suriye’deki çatışmaya çözüm bulmaya yönelik görüşmeler için Ankara’da masaya oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye’nin geleceği konusunda geçen Kasım ayında Soçi’de yaptıkları benzer toplantının ardından ikinci kez bu sefer Ankara’da biraraya geldi.

Ankara’daki toplantı, liderlerin Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve yerel ateşkeslerin devam ettirilmesine bağlılıklarını yeniden teyit niteliği de taşıyor. Görüşmelerde ayrıca sınır güvenliği, insani yardımların dağıtımı ve anayasanın hazırlanması konuları da ana odaklardan.

Rusya ve İran, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a destek verirken, Türkiye Şam rejimini devirmek isteyen isyancıları destekliyor. Üç ülke, Suriye hükümetiyle muhalefet arasında bir dizi görüşmeler turunu organize etmiş ve Suriye’deki 4 bölgede bölgesel ateşkes anlaşmaları sağlamıştı.

Toplantının başında üç lider el ele fotoğraf verdi ancak açılış konuşmaları yapmadı. Daha öncesinde Ruhani, Putin ve Erdoğan’la ayrı ikili görüşmeler yapmıştı.

Bu arada Rus ordusu bugün yaptığı açıklamada, Doğu Guta’dan isyancıların tahliyesinin gelecek günlerde tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

Rus Savunma Bakanlığı ve Suriyeli isyancılar hafta sonunda Doğu Guta’da en büyük muhalif grup olan Ceyş el İslam’ın bölgeyi terkedip kuzeydeki Cerablus’a gitmesi yönünde anlaşmaya varmıştı.

Rus ordusundan Albay Sergey Rudskoy, isyancıların Duma’dan çıkışlarının sürdüğünü, tahliye sürecinin gelecek günlerde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Rus Savunma Bakanlığı da, Pazar gününden bu yara Duma’dan 3 binin üzerinde isyancı ve aile üyelerinin ayrıldığını açıkladı.

Suriye hükümeti, bölgeyi muhaliflerden geri almak için Şubat ve Mart aylarında 5 hafta boyunca saldırılar düzenlemiş, yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, geniş çapta hasar oluşmuştu.

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