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Ankara’da Vergi Binası Yangında PYDYPS Sabotajı Şüphesi

02.02.2018 22:09 | Son Güncelleme

Ankara Vergi Dairesi Binası’nda dün akşam yaşanan yangın sonrasında bugün bomba düzeneği bulgusu elde edildiği ve olayın faili olarak PYD-YPS bağlantılı olduğu iddia edilen şahsın ölü olarak yakalandığı açıklandı.

Ankara Vergi Dairesi Binası'nda dün akşam yaşanan yangın sonrasında bugün bomba düzeneği bulgusu elde edildiği ve olayın faili olarak PYD-YPS bağlantılı olduğu iddia edilen şahsın ölü olarak yakalandığı açıklandı.

Ankara'nın Çukurambar semtindeki vergi dairesi binasının dün akşam yaşanan patlama ve yangın olayı, kentte "terör” korkusuna neden olmuştu. Ama herhangi bir ölüm vakasına neden olmayan yangının ısıtma amaçlı kazandan kaynaklı olduğu ve doğalgaz sızıntısı bilgisi gündeme gelmişti. Ancak dün gece 23.00 civarında Ankara Valisi Ercan Topaca tarafından yapılan açıklamada, patlama olayında sabotaj ve terör şüphesi ifade edilmişti.

Ankara Valiliği, bugün akşam yaptığı yazılı açıklamayla Ankara Vergi Dairesi'ndeki patlama olayını resmen "sabotaj” ve terör” olarak nitelendirdi. Valilik, olayla ilgili PYD-YPS bağlantılı olduğu değerlendirilen Ersen Ertogan'ın polis operasyonu sırasında öldürüldüğünü 8 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Valiliği'nin açıklamasında, patlama olayına ilişkin gelişmeler özetle şöyle açıklandı:

"1 Şubat 2018 Perşembe günü saat 20.03'de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Binası önünde meydana gelen patlamayla ilgili olarak yapılan incelemede, söz konusu patlamanın, bomba düzeneği kullanılarak gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla, bölgedeki güvenlik kameraları görüntüleri incelenerek şüpheli erkek bir şahsın beraberinde getirdiği ve bomba düzeneği yüklü olduğu değerlendirilen bir çantayı, Vergi Dairesi'nin girişine koyduğu ve bomba düzeneğini hazırladığı tespit edilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında, 02/02/2018 günü, sabaha karşı 04.00 sularında, şüpheli şahıs ile birlikte kendisine yardım eden ve aynı araçta bulunan 2 kişi Osmaniye ilinde, diğer 2 kişinin içinde bulunduğu araç ise Adana ilinde yakalanmıştır. Daha sonra bu kişilerle irtibatlı olan, Şırnak ilinden 2 ve Mardin ilinden 2 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

Sahte kimlik taşıyan ve yakalama sırasında ölü olarak ele geçirilen 1991 Mardin Mazıdağı doğumlu Ersen Ertogan'ın, PYD'nin kontrolünde bulunan Suriye kırsalında YPS içinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan ülkemize girdiği değerlendirilmektedir."

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