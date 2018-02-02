Ankara’da Vergi Binası Yangında PYDYPS Sabotajı Şüphesi

Ankara Vergi Dairesi Binası'nda dün akşam yaşanan yangın sonrasında bugün bomba düzeneği bulgusu elde edildiği ve olayın faili olarak PYD-YPS bağlantılı olduğu iddia edilen şahsın ölü olarak yakalandığı açıklandı.

Ankara'nın Çukurambar semtindeki vergi dairesi binasının dün akşam yaşanan patlama ve yangın olayı, kentte "terör” korkusuna neden olmuştu. Ama herhangi bir ölüm vakasına neden olmayan yangının ısıtma amaçlı kazandan kaynaklı olduğu ve doğalgaz sızıntısı bilgisi gündeme gelmişti. Ancak dün gece 23.00 civarında Ankara Valisi Ercan Topaca tarafından yapılan açıklamada, patlama olayında sabotaj ve terör şüphesi ifade edilmişti.

Ankara Valiliği, bugün akşam yaptığı yazılı açıklamayla Ankara Vergi Dairesi'ndeki patlama olayını resmen "sabotaj” ve terör” olarak nitelendirdi. Valilik, olayla ilgili PYD-YPS bağlantılı olduğu değerlendirilen Ersen Ertogan'ın polis operasyonu sırasında öldürüldüğünü 8 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Valiliği'nin açıklamasında, patlama olayına ilişkin gelişmeler özetle şöyle açıklandı: