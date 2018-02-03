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Ankara'daki patlamada bomba düzeneği tespit edildi

03.02.2018 13:09 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği, başkentte Perşembe gecesi meydana gelen patlamanın bomba düzeneğiyle gerçekleştirildiğini tespit etti.

Ankara'daki patlamada bomba düzeneği tespit edildi

Ankara'nın Çukurambar Mahallesi'nde Perşembe gecesi TSİ 20.00 sularında meydana gelen patlamayla ilgili valilikten yapılan açıklamaya göre, söz konusu patlamanın bomba düzeneği kullanılarak gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edildi.

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla şüpheli bir erkek şahsın beraberinde getirdiği ve bomba düzeneği yüklü olduğundan şüphe edilen bir çantayı vergi dairesinin önüne yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Sekiz şüpheli gözaltında

Ankara Valiliği'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "2 Şubat 2018 günü, sabaha karşı 04.00 sularında, şüpheli şahıs ile birlikte kendisine yardım eden ve aynı araçta bulunan iki kişi Osmaniye ilinde, diğer iki kişinin içinde bulunduğu araç ise Adana ilinde yakalanmıştır. Daha sonra bu kişilerle irtibatlı olan, Şırnak ilinden iki ve Mardin ilinden iki kişi olmak üzere toplam sekiz şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" ifadesi yer aldı.

Valilik ayrıca, operasyonlar sırasında 1991 doğumlu Ersen Ertogan'ın "ölü olarak ele geçirildiğini" duyurdu. Açıklamada Ertogan'ın, Suriye'nin kuzeyinde PYD kontrolündeki kırsalda Sivil Savunma Birlikleri (YPS) tarafından eğitilmiş ve yasa dışı şekilde Türkiye'ye giriş yapmış olabileceği bildirildi.

İlk olarak gaz sıkışmasından kaynaklandığı düşünülen patlamada üç kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

DW/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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